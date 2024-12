Albenga inaugura il nuovo palco di Piazza del Popolo: "Un gioiello tecnologico e architettonico

Il nuovo palco di Piazza del Popolo ad Albenga rappresenta un progetto innovativo che unisce estetica, funzionalità e tecnologia all’avanguardia. Questo palco non è solo un’opera architettonica di grande impatto visivo, ma è stato progettato per rispondere con precisione alle esigenze di artisti e tecnici specializzati in audio, luci e video. Grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, il nuovo palco è unico in Liguria: elimina la necessità di far passare cavi e canaline sopra il piano di calpestio della piazza, garantendo così un ambiente più sicuro e ordinato per eventi di ogni genere.

La struttura è dotata di una torretta a scomparsa situata al centro della piazza, che permette ai service tecnici di collegarsi direttamente alle linee di distribuzione dei segnali audio, luci e video. Questo sistema consente una connessione immediata al locale tecnico situato sopra il palco, ottimizzando i tempi di preparazione e garantendo una qualità tecnica impeccabile. Il risultato è frutto della collaborazione tra la progettista, l’architetto Daniela Vio, e un team di esperti del settore tecnico, che insieme hanno studiato soluzioni su misura per realizzare una struttura innovativa e performante.

Con queste caratteristiche, il nuovo palco di Piazza del Popolo rappresenta un punto di riferimento non solo per il nostro territorio, ma per l’intera regione, posizionandosi come modello per future realizzazioni di questo tipo. Il sindaco Riccardo Tomatis ha dichiarato: “La realizzazione di un palco fisso in Piazza del Popolo fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di diversi interventi migliorativi in Piazza del Popolo. Grazie agli spazi aperti, luminosi e fruibili, migliorerà la sicurezza della Piazza non solo perché sarà utilizzata frequentemente per iniziative ed eventi, ma anche perché si eviteranno strutture mobili e provvisorie che spesso generavano zone d’ombra”.

L’inaugurazione, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, si terrà sabato 7 dicembre a partire dalle ore 17:00, e sul nuovissimo palco si esibiranno vari gruppi musicali di Albenga.

PIANO B Live Music nasce nel 2020 da un’idea di alcuni membri dell’attuale formazione con l’intento di rivisitare i più grandi successi del panorama musicale italiano e riproporli in chiave contemporanea. Tutti i componenti della formazione vantano percorsi musicali ventennali nel panorama ligure e italiano, contribuendo, ognuno con il proprio talento, a creare un sound unico e coinvolgente. Simone Matera (Voce principale), Virginia Cammilleri (Cori), Alessio Nicolò (Chitarra), Carmine Pollio (Basso), Matteo Ferrando (Batteria), Mario Rossello (Tastiere).

TRE GOTTI è composto da Gigi Flammia (Voce), Gianbattista Fogale (Chitarra), Luciano Pollero (Basso) e Cesare Arena (Batteria).

MISSIN INK vede come componenti Gloria Berra (Voce), Elia Colnaghi (Chitarra), Tony Capezio (Basso), Diego Sgalrato (Tastiere) e Umberto Spitale (Batteria).

AMARCORD pop rock band nasce ad Albenga nel 2019 ed è formata da Ivan Gallici (Voce), Mario Annunziata (Basso), Gianfranco Furfari (Chitarre ritmiche), Vincenzo Lomanto (Chitarra solista), Marco Nobili (Tastiere) e Alessandro De Grande (Batteria). Propongono brani classici italiani ed internazionali dal periodo anni '70 agli anni 2000, mantenendo il più possibile fede agli originali, e sono in continua evoluzione, aggiornando la scaletta ogni anno.

Sara Montella, ingauna di 18 anni, canta dall’età di 9 anni, frequentando la scuola di Vox Art di Davide Comentale e attualmente frequentante l’ultimo anno del liceo musicale al Giordano Bruno di Albenga. Sara è una cantante di musica pop, toccando vari artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Nell’ultimo anno ha composto testo e musica di tre brani inediti: "SCUSA SE", "E TU ACCANTO A ME", "GIORNATE D’ESTATE", con la collaborazione del produttore Massimo Spinetti. Ha anche effettuato esibizioni a livello professionale, in serate ed eventi locali con la madre Francesca Maida, cantante e musicista, da cui ha ricevuto la passione per la musica.

Giorgia Pastorelli, 24 anni, è un’onicotecnica che canta per passione fin da piccola. Da 5 anni studia canto con l’obiettivo di diventare una cantante professionista.

Gaja Monterosso, 21 anni, studia canto da quando aveva 9 anni. Fa parte di una band e il suo sogno è fare della sua passione il suo lavoro.

Pro Art Studio Danza di Albenga è una scuola di rinomata qualità nell’insegnamento della danza in tutte le sue forme. Dalla danza classica all’hip hop, passando per la danza contemporanea, modern, acrobatica, heels dance e musical, Pro Art, con il suo staff specializzato, lavora sulla formazione artistica degli allievi sul territorio, nelle due sedi di Albenga e Savona. Ogni anno, dal 2013, organizza lo stage estivo “AlbengaInDanza”, diventato ormai un appuntamento prestigioso per incontrare insegnanti internazionali.

Nada Mas – Imperia si occuperà del servizio audio-luci, mentre DV Videoproduzioni – Albenga delle riprese video e del maxischermo. L’evento sarà presentato da Emanuela Guerra.