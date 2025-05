Cairo, un nuovo laboratorio di meccanica all’Istituto Patetta

Accanto al laboratorio di torneria con macchine tradizionali, l’Istituto d’Istruzione Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte, da oggi, dispone di un nuovo laboratorio CNC- CAD/CAM che consente d’utilizzare il computer per comandare le operazioni di una macchina utensile, nello specifico un tornio a controllo numerico. Gli studenti saranno in grado di progettare al computer lavorazioni meccaniche di forme complesse, che potranno essere realizzate con estrema precisione e accuratezza.

Il nuovo laboratorio, che dispone di venti postazioni di lavoro, sarà utilizzato sia dagli studenti dei percorsi professionale MAT che da quelli del percorso tecnico Meccanico-meccatronico.

L’importo complessivo per l’allestimento del nuovo laboratorio CNC-CAD/CAM è di 135 mila euro, di cui 97 ottenuti grazie al contributo di Unione Industriali, Banco Azzoaglio e Fondazione De Mari.

Un progetto ambizioso rimasto a lungo accantonato e, ora, realizzato attraverso una collaborazione tra più realtà del territorio per un apprendimento innovativo che garantisce un’opportunità unica a favore degli studenti in grado di poter sviluppare le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro.

La soddisfazione di Monica Buscaglia, dirigente scolastica dell’Istituto Patetta: “Importante sottolineare che non si tratta di un allestimento di tipo didattico, in quanto le macchine e il software acquisiti sono di tipo professionale e, quindi, permettono la realizzazione di esercitazioni che riproducono quanto avviene in azienda. Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, che testimonia l’ottima collaborazione e il mutuo riconoscimento tra Istituto Patetta e le realtà produttive del territorio”.

Parole che trovano la conferma di Caterina Sambin, presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona: “Raggiungere questo obiettivo era tra le priorità del nostro mandato. Essere giunti a questo momento rappresenta un grande orgoglio per quello spirito percorso dall’Unione, ormai da decenni, attraverso progetti didattici che traguardano alla competitività del mondo scolastico savonese in riferimento alle necessità del settore industriale. Sono davvero fiera dell’inaugurazione perché ho dedicato all’iter tanto tempo fin dal precedente mandato della nostra associazione. Ho seguito il sogno di un’intera comunità dalla gestazione fino alla maggiore età. Un percorso costellato da molteplici tappe e non poche difficoltà in cui la determinazione della scuola e la disponibilità dei soggetti coinvolti sono stati ingredienti vitali per centrare qualcosa di non comune al servizio della collettività e nel rispetto dei tempi prefissati”.

Il plauso è anche quello di Luciano Pasquale, presidente di Fondazione De Mari: “Un investimento che rientra nella nostra filosofia volta all’innalzamento qualitativo del patrimonio sociale del territorio. Quanto avvenuto in quel laboratorio segna un salto di qualità importante nel solco di quelle capacità tecniche fondamentali affinché il Savonese resti bacino competitivo nel mondo professionale ed economico”.

La sintesi di Erica e Simone Azzoaglio, rispettivamente presidente del consiglio d’amministrazione e presidente del comitato esecutivo del Banco Azzoaglio: “Siamo felici d’aver sostenuto, insieme all’Unione Industriali Savona e alla Fondazione De Mari, questa importante iniziativa volta a sviluppare un progetto di crescita per i ragazzi dell’Istituto Patetta di Cairo Montenotte. L'introduzione del laboratorio CAD CAM rappresenta un impegno verso la preparazione dei giovani alle sfide professionali del futuro”.