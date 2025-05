Savona, spiaggia libera sotto al Priamar: un project financing per avviare la riqualificazione

Per la riqualificazione della spiaggia libera sotto al Priamar, Palazzo Sisto punta sul project financing. La giunta comunale di Savona ha approvato oggi lo schema di avviso pubblico esplorativo per individuare operatori economici interessati alla realizzazione e gestione, in concessione, di una nuova area sportiva e di una spiaggia libera attrezzata presso l’arenile antistante la Fortezza del Priàmar.

L’iniziativa dà attuazione al Protocollo d’intesa tra Comune e Autorità di Sistema Portuale del 20 gennaio, che ha l’obiettivo di valorizzare un tratto di litorale strategico, oggi soggetto a fenomeni di degrado.

Grazie allo strumento del project financing a iniziativa privata, la spiaggia sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione che prevede: la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata, possibilmente accessibile anche ai cani, con chiosco bar e attività ricreative; la creazione di un’area sportiva con campi da beach volley e servizi a supporto; e la possibile riqualificazione delle cellette sotto la passeggiata Trento–Trieste e del fossato retrostante il Bastione San Francesco.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara l'Assessore allo Sport Francesco Rossello –. È stato un lungo percorso, per il quale ringraziamo anche l’Autorità Portuale, ma si tratta di un passo decisivo per restituire alla città un luogo che rappresenta un crocevia simbolico tra il nostro mare, la Fortezza del Priàmar e il centro cittadino. Un progetto che unisce rigenerazione urbana, sport, turismo e sostenibilità, e che rafforza la visione complessiva di trasformazione dell’area Priàmar, già al centro di ulteriori progettualità come il progetto dello skate park nella ex piscina Trento e Trieste e la riqualificazione dell'area verde dentro e attorno alla fortezza, grazie ai fondi del FESR».

L’avviso esplorativo sarà pubblicato nei prossimi giorni per garantire la massima trasparenza e partecipazione da parte degli operatori interessati. La concessione potrà avere una durata compresa tra 5 e 20 anni, in base alla proposta selezionata.