Savona, senzatetto “occupa” l'ex bar Girasole e salta il sopralluogo; prorogato il bando per la gestione

“Nelle more dell'espletamento della procedura – si legge nella determina del Comune – il bene è stato oggetto di atti di vandalismo da parte di ignoti e di occupazione da parte di soggetti terzi senza titolo, che rendono attualmente difficile prendere visione dello stabile in condizioni di decoro accettabile”.

Il bando per presentare proposte di gestione del chiosco di Piazza del Popolo, l'ex Girasole, scadeva l'11 dicembre. Per gli operatori economici interessati, però, è stato impossibile effettuare il sopralluogo previsto per due motivi, spiegati dalla stessa amministrazione.

Il canone mensile posto a base d'asta è fissato in 500 euro, con agevolazioni previste: il canone di concessione offerto dall'aggiudicatario sarà azzerato per il primo anno e ridotto per i successivi quattro anni, ovvero del 60% per il secondo e il terzo anno, del 40% per il quarto e il quinto anno, per poi essere applicato integralmente a partire dal sesto anno.