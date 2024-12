Coordinamento Donne Coldiretti: "Bilancio positivo e nuovi progetti per il 2025"

Si è svolto ieri il Coordinamento Donne Coldiretti Savona, un'importante occasione di confronto per fare il punto sulle attività svolte nel corso del 2024 e delineare i progetti futuri per il 2025.

Durante l'incontro, sono stati illustrati i principali risultati raggiunti quest'anno, tra cui la raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza Mascherona di Genova, un viaggio studi e un corso di public speaking che ha coinvolto le imprenditrici agricole dell’intera provincia. Iniziative come queste”, hanno commentato Marcello Grenna, Presidente di Coldiretti Savona, e Antonio Ciotta, Direttore di Coldiretti Savona, “testimoniano l'impegno e la determinazione delle donne di Coldiretti nel promuovere azioni concrete e di valore sociale sul territorio”.

Il coordinamento, gestito da Anna Fazio, Responsabile Provinciale, ha, inoltre, avviato la pianificazione delle attività per il 2025, concentrando l'attenzione su temi chiave come la formazione, l'informazione e il marketing. Questi settori saranno al centro dei nuovi progetti, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare ulteriormente l'imprenditorialità femminile in ambito agricolo.

Un momento significativo dell'incontro è stata la nomina della giovane Dott.ssa Elisa Gerini come nuova coordinatrice provinciale del gruppo. A lei va il compito di guidare le future iniziative di Donne Coldiretti Savona con passione e competenza. Un sentito ringraziamento è stato rivolto ad Alessio Roba, per lo straordinario supporto offerto nei 14 anni di servizio dedicati al Coordinamento, lasciando un segno indelebile nell'associazione.

Aggiungono Grenna e Ciotta: “L’attività svolta dalle donne di Coldiretti rappresenta un valore aggiunto inestimabile per la nostra organizzazione. La dedizione e la capacità di realizzare progetti concreti e utili alla comunità fanno di questo coordinamento un esempio di impegno e solidarietà. Guardiamo al 2025 con entusiasmo, certi che la formazione e il marketing siano strumenti fondamentali per rafforzare il ruolo delle donne nel settore agricolo".

Con questa prospettiva, il Coordinamento Donne Coldiretti Savona si prepara a un nuovo anno di impegno, crescita e valorizzazione del territorio.