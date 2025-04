Il florovivaismo per migliorare l’ambiente urbano e la salute delle persone: a Genova il convegno di Coldiretti

In occasione di Euroflora 2025, Coldiretti organizza il convegno “Dal Bosco alla Città. Il Verde che Cura”, che si terrà giovedì 24 aprile alle ore 11:00 presso l’Arena Roverella, all’interno del Padiglione Blu nel Waterfront di Levante di Genova.

L’evento si concentrerà sull’importanza delle piante e delle foreste nella salute umana e nella qualità dell’ambiente, con un forte richiamo all’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, che sottolinea l'urgenza di prendersi cura del nostro pianeta attraverso un'ecologia integrale. Il convegno intende esplorare come il verde possa diventare parte centrale nella lotta al cambiamento climatico e nel miglioramento della qualità della vita nelle nostre città.

Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, hanno evidenziato l’importanza del florovivaismo come strumento per migliorare l’ambiente urbano e la salute delle persone. “Le piante non sono solo elemento decorativo, ma un vero e proprio presidio di benessere e sostenibilità, che contribuisce a rendere più vivibili e salubri i nostri spazi», hanno dichiarato Boeri e Rivarossa.

Il convegno si aprirà con l’intervento di Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di Coldiretti, seguito dai saluti istituzionali di Gianluca Boeri e Marco Bucci, Presidente Regione Liguria. La tavola rotonda vedrà gli interventi di esperti del settore, tra cui Mario Faro, Presidente della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, Viola Follini, Senior Project Manager per UrbanShift (C40 Cities, Londra), Francesco Meneguzzo, ricercatore CNR, Rita Baraldi, ricercatrice Ibe-Cnr e Micaela Pizzo, azienda agricola Mitai (Albenga). A concludere i lavori sarà Ettore Prandini, Presidente Nazionale di Coldiretti. Modera Nada Forbici, Coordinatore Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti.

Lo stand di Coldiretti a Euroflora 2025 è un continuum del convegno di apertura: uno spazio espositivo di oltre 200 metri quadrati nei quali si attraverserà un bosco terapeutico, un’area sensoriale immersiva, una mini aula scolastica e persino uno studio medico ricreato per mostrare in modo concreto come le piante possano essere alleate della salute, anche in casa o nei luoghi pubblici. Tra aiuole fiorite, piante antismog, fioriture stagionali e oltre 60 specie vegetali, il visitatore scoprirà come olivi di taggiasca, limoni locali, piante aromatiche di Albenga e chinotto di Savona – tutti coltivati da aziende agricole liguri – possano essere protagonisti di un nuovo modo di abitare il verde.

“Coldiretti si fa portavoce di un modello di sviluppo che integra agricoltura, salute pubblica e sostenibilità urbana - concludono Boeri e Rivarossa - Portare le piante nei nostri spazi quotidiani, migliorare il verde urbano, investire nella cura delle foreste: tutto questo è parte di una visione che guarda al benessere delle persone e alla salvaguardia del territorio”.

Il convegno di domani sarà l’occasione per fare il punto sul contributo concreto del florovivaismo italiano nella sfida al cambiamento climatico e nella costruzione di città più sane, belle e vivibili.