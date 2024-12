Murialdo, prende fuoco la cucina di un'abitazione: vigili del fuoco mobilitati

Momenti di tensione nella notte a Murialdo per un incendio scoppiato nella cucina di un’abitazione. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 3 in borgata Piano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, prontamente mobilitati per spegnere l’incendio. A supporto, anche i volontari della Croce Verde di Murialdo e una pattuglia dei carabinieri.

L’operazione di spegnimento è stata portata a termine senza particolari difficoltà, ma un militare dell’Arma ha riportato una lieve intossicazione a causa del fumo ed è stato trasportato per accertamenti all’ospedale San Paolo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.