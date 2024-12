Albenga, ingerisce droga, viene fermato e portato in casa in attesa del processo: scappa ma viene rintracciato

Negli ultimi giorni la Polizia Locale di Albenga ha arrestato K.M., classe 1997, in Piazza del Popolo per reati in materia di stupefacenti.

L'arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo e pattugliamento effettuato sul territorio albenganese.

All’arrivo degli agenti, K.M. è stato immediatamente notato per il suo atteggiamento nervoso.

Alla vista delle divise l’uomo ha ingerito un piccolo involucro pensando di non essere visto, ma non aveva fatto i conti con gli agenti della Polizia Locale di Albenga che sono immediatamente intervenuti.

L’uomo è stato condotto al Comando di via Bologna dove è stata effettuata la perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di due diverse qualità di sostanza, in particolare 5 pastiglie di ecstasy e dell’hashish.

In accordo con l’autorità giudiziaria, data la sostanza in suo possesso e i precedenti specifici in materia, l’uomo è stato collocato presso il domicilio del padre in attesa del procedimento.

Gli agenti, giunti nella dimora per accompagnare l’uomo in Tribunale, tuttavia, non lo hanno trovato in casa.

Attraverso un’azione lampo, gli agenti sono riusciti nella stessa mattinata a rintracciarlo e condurlo al processo.

L’uomo dovrà ora rispondere per il reato di detenzione ai fini di spaccio e sarà segnalato per l’evasione dal domicilio nel quale era collocato.