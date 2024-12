Luminarie di Natale 2024: dove vedere le luci più belle

Cosa ci piace del Natale? I regali, l’atmosfera e … le luci. Le città illuminate, i borghi che diventano piccoli presepi, le case che si illum inano a festa.

Per Grinch stanchi dei soliti mercatini e a caccia invece di mirabolanti emozioni di luce, ecco una lista di luminarie tra le più belle d’Italia da non perdere.

Gubbio e l’albero di Natale più grande del mondo

A partire dal 1988 si rinnova nella cittadina umbra di Gubbio una tradizione da guinness dei primati: sulle pendici del monte Igino centinaia di lucine disegnano l’albero di Natale più grande al mondo. La lista per adottare una singola lucina e dedicarla a un proprio caro è lunga e nutrita e aggiunge un profondo carico emotivo alla bellezza di un albero pieno di magia natalizia.

Luci d’Artista a Salerno

Quando si parla di luci di Natale non si può fare a meno di pensare a Salerno e le sue “Luci d’Artista”, l’attesissimo evento che trasforma la città della Campania in uno spettacolo di colori e luci scintillanti.

Favole di Luce a Gaeta

A Gaeta si svolge ogni anno l’evento “Favole di Luce”. Numerosi percorsi di luce abbelliscono la città laziale in itinerari di luce che declinano le favole più apprezzate dai bambini con giochi di luce tutti da scoprire.

Le Luminarie di Forlì che Brilla

Piazza Saffi e le vie del centro di Forlì accolgono grandi luminarie, di forme e colori diversi, che accompagnano i numerosi eventi a tema natalizio previsti dalla manifestazione “Forlì che Brilla”.

Magia di Luci a Larino

Fino all’Epifania anche Larino, tra i tanti incantevoli borghi del Molise, si trasforma in un perfetto villaggio natalizio, illuminato dalle sorprendenti luminarie di “Magia di Luci”.

Arezzo Christmas Light

Davvero sorprendenti, e infatti famose in tutta Italia, anche le installazioni luminose proposte dal Natale di Arezzo, in Toscana. Luminarie tradizionali, come stelle, lanterne, archi e alberi di Natale, si alternano ad innovative proiezioni che illuminano i banchi del mercatino ed esaltano la bellezza degli storici palazzi di Piazza Grande.

Luci di Natale sul Trasimeno

Tra i bellissimi borghi dell’Umbria ve ne è uno in particolare che, a Natale, brilla di luci trasformandosi in un posto magico. Si tratta di Castiglion del Lago e qui si svolge lo spettacolo “Luci sul Trasimeno”, evento natalizio che ha per protagoniste installazioni luminose ricche di magia.

Il “magic light festival” Como

In prossimità del lago, la città di Como permette di vivere un Natale bello e caratteristico. A dicembre la città lacustre ospita “Magic Light Festival” tramutando la città lombarda in una galleria d’arte natalizia a cielo aperto.

L’incanto di luci dell’orto botanico di Roma

Le sere natalizie della capitale tracciano un itinerario luminoso che porta diretti alle porte di un mondo incantato, con un percorso che irradia di bellezza lo scrigno di meraviglie della Natura della città eterna. Tra un’immersione nell’incanto del Rondò di Natale e una passeggiata tra le palme splendenti del Viale dei Rami immergersi nel luminoso splendore dell’Orto Botanico vestito di luce è una delle esperienze da non perdere nella città di Roma.

Il luminoso villaggio di Natale di Tropea

Anche il Natale di Tropea si presenta particolarmente ricco di luminarie. Le installazioni luminose fanno da sfondo ai tanti eventi del “Borgo Incantato”, che porta nella città calabrese aria di festa, mercatini natalizi e altre celebrazioni dedicate alle feste, che riscaldano queste serate invernali.

Brillanti notti di Natale a Polignano a Mare

Atmosfera festosa e ricca di luce anche quella che segna il Natale di Polignano a Mare. Tanti i vicoli della bella cittadina pugliese illuminati da allestimenti a tema natalizio, esaltata dalle luci colorate di decorazioni e installazioni che si riflettono sul mare.

Torino, Luci d’Artista

Luci d’Artista nasce come manifestazione culturale per celebrare le feste natalizie e al contempo creare una collezione pubblica di installazioni d’arte contemporanea, trasformando Torino in un museo a cielo aperto. Un successo preso come modello anche da Salerno, nel 2006.

Parigi

Lasciamo l’Italia e voliamo nella Ville Lumière per eccellenza: Parigi a Natale si illumina ancora di più, creando un’atmosfera che forse nessun’altra città riesce ad eguagliare. Gli Champs-Elysées, ad esempio, sono illuminati con due chilometri di luci tra Place de la Concorde e Place Charles-de-Gaulle, ci sono oltre 400 platani addobbati, stupende animazioni e giochi di luce che incantano. Il “wow” di grandi e piccini di fronte a questi simboli del Natale, è garantito!