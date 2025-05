Scuola: al via il progetto “Percorsi” per l’integrazione scolastica dei minori provenienti da Paesi terzi

Un’importante iniziativa per promuovere l’integrazione scolastica degli alunni provenienti da Paesi terzi sarà al centro dell’evento in programma il 13 maggio a Sestri Levante, nella suggestiva cornice dell’Ex Convento dell’Annunziata, in Baia del Silenzio. L’incontro segna l’avvio ufficiale del progetto “Percorsi”, sostenuto dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) per il periodo 2021-2027 e finanziato dal Ministero dell’Interno con il contributo dell’Unione Europea.

Il progetto, intitolato “Intrecciare le reti. Cooperare in sinergia per rafforzare l’integrazione scolastica di alunni cittadini di Paesi terzi”, mira a costruire una rete solida tra istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati impegnati nel campo dell’accoglienza e dell’inclusione, al fine di migliorare le condizioni educative e sociali degli studenti con background migratorio.

A guidare l’iniziativa è il CPIA “Alberto Manzi” di La Spezia, designato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria come capofila della rete regionale che coinvolge circa ottanta scuole distribuite su tutto il territorio ligure. Tra gli obiettivi principali figurano: la formazione del personale scolastico chiamato ad accogliere e sostenere gli alunni stranieri; l’insegnamento dell’italiano come lingua di comunicazione e veicolo per l’apprendimento; il coinvolgimento attivo delle famiglie migranti nella vita scolastica.

Alla presentazione interverranno rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, delle scuole coinvolte e di istituzioni impegnate a vario titolo nell’ambito dell’integrazione. Tra i relatori: Vinicio Ongini, della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico del Ministero; Andrea Traverso, coordinatore del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria all’Università di Genova; Andrea Minghi, dirigente del CPIA “Alberto Manzi”; Alessandra Lazzari, viceprefetto di Savona; Elena Arcolao, referente regionale per le politiche sociali, immigrazione e pari opportunità; Annalisa Biano, assessora alla Salute e al Sociale del Comune di Calizzano. A concludere i lavori sarà Roberto Peccenini, dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’USR Liguria, disponibile al seguente link: www.youtube.com/@USR.Liguria.