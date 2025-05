"Con gli occhi di Francesco" , il podcast ideato dai Frati Minori del Convento di Varazze

In occasione degli 800 anni del "Cantico delle creature" di San Francesco d'Assisi, i Frati Minori del Convento di Varazze hanno ideato il podcast "Con gli occhi di Francesco" in sei puntate che attualizza il celebre testo francescano alla luce dell’ecologia integrale, offrendo una riflessione profonda su spiritualità, natura, tecnica e giustizia.

L’obiettivo è offrire una lettura esistenziale e attuale del celebre testo francescano, alla luce del paradigma dell’ecologia integrale e del pensiero spirituale di San Francesco d’Assisi.

Il Cantico delle creature, anche noto come Cantico di Frate Sole, è una delle preghiere più antiche e celebri della letteratura italiana con autore noto, eppure spesso rischia di essere percepito come distante o astratto. Il podcast propone un approccio nuovo, attraverso interviste tematiche condotte da fra Carmine Giovanni Ferrara, che aiutano ad esplorarne il significato profondo per la vita di oggi.

Struttura e contenuti delle puntate:

Canto – con padre Giuseppe Buffon: la lode come risposta al dolore.

Cosmo – con don Alessandro Mantini: tecnica, spiritualità e senso del limite.

Quattro elementi – con l’ingegnera Ilaria Santimaria: cura del creato e approccio interdisciplinare.

Pace – con Myriam Mangiacavallo: il potere trasformativo della sofferenza.

Perdono – con la prof.ssa Claudia Mazzucato: giustizia riparativa e riconciliazione.

Sorella morte – con padre Guidalberto Bormolini: vivere la morte nella pace francescana.

Ideato dal Festival Francescano e prodotto con il supporto dei Frati Minori del Nord Italia, il podcast è curato da Francesco Locane con la collaborazione dell’Antoniano di Bologna. Le musiche originali sono di Simon Folwar e la voce narrante del "Cantico" è quella di Giovanni Scifoni, grazie alla concessione di Frate Indovino.

Dal 4 maggio 2025 il podcast è disponibile su RaiPlay Sound.