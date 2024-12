Giardini "ex Arcos" ad Albissola, il capogruppo di minoranza Giallombardo: "Potenziare manutenzioni e controlli sul decoro"

"Un paio di settimane fa, avendo ricevuto lamentele da parte di alcuni residenti del quartiere di Via delle Industrie, riguardanti lo stato di manutenzione dei giardini 'ex Arcos' e ritenendo che la cura del verde cittadino e di tutti gli spazi pubblici, tanto in centro quanto in periferia, sia importante per una località turistica come la nostra, avevo rappresentato queste problematiche al vicesindaco Luigi Silvestro, che è anche l'assessore ai Lavori Pubblici e al Verde Urbano, ottenendo la sua disponibilità a farsi carico della questione". Così, attraverso una nota stampa, il capogruppo di minoranza ad Albissola Roberto Giallombardo.

"Proprio in questi giorni, il vicesindaco mi ha contattato per informarmi che alcuni interventi di manutenzione da me segnalati e che erano comunque già in programmazione, sono in corso di realizzazione da parte degli operai comunali, invitandomi anche a fare una verifica insieme sul posto, per controllare l'andamento dei lavori di ripristino avviati - si legge ancora nella nota firmata dal consigliere di "Vince Albissola" - Il sopralluogo congiunto si è svolto nella giornata di ieri, insieme anche al presidente del Consiglio comunale Luca Bricco ed abbiamo riscontrato che la squadra manutentiva comunale ha già provveduto alla rimozione completa della recinzione degradata lungo il perimetro di tutte le aiuole interne dei giardini in questione ed è iniziato l'intervento di rigenerazione delle parti deteriorate di una delle grandi sedute in legno presenti nell'area, che ricordo essere privata ma ad uso pubblico".