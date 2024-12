Finale centro per un giorno del mondo Protezione Civile regionale con la campagna #IoNonRischio (FOTO e VIDEO)

In piazza, tra la gente, per rendere i cittadini sempre più informati, preparati e pronti per "non sbagliare mossa" di fronte alle emergenze, siano esse legate a eventi atmosferici o sismici.

Continua l'opera della Protezione Civile con la sua campagna "Io non rischio" promossa dal Dipartimento nazionale dell'ente di volontariato per accrescere la consapevolezza, individuale e collettiva, sui rischi naturali e antropici, che nella giornata di ieri (8 dicembre, ndr) ha fatto tappa in Piazza Vittorio Emanuele II dove volontari della Protezione Civile provenienti da tutta la Liguria, da Boissano a Recco passando per Genova e Varazze, si sono incontrati per sensibilizzare la cittadinanza.

Dare un messaggio chiaro e univoco, indispensabile per affrontare le emergenze in modo coordinato, è stato il cuore dell’iniziativa. Ad arricchirla sono stati filmati e soprattutto le testimonianze dirette dei volontari presenti, raccontando il proprio impegno di volontari formati ai cittadini più interessati. Ma anche i fumetti appositamente confezionati per essere oggetto di questa campagna, le brochure informative, l'esposizione di alcuni mezzi di soccorso e una sorta di "gioco dell'oca" a tema.

Nell'occasione si è potuto fare un punto della situazione e della risposta che il sistema di Protezione Civile sta ricevendo dalla popolazione, non solo in termini di buone pratiche messe in atto in caso di pericolo. La Protezione Civile, come ogni entità che poggia la propria attività basandosi sul volontariato (seppur formato) è una delle associazioni che maggiormente attrae volontari, in particolare tra i più giovani.