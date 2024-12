Ci sono vini che si distinguono per qualità, altri per storia, e alcuni per la loro esclusività. Poi c’è Megixtone, una rarità che unisce tutti questi elementi in un’unica esperienza straordinaria. Questo rosso italiano, misterioso e ricercatissimo, è molto più di una bevanda: è un mito vivente.

La nascita di un capolavoro

Megixtone non è solo un vino, ma una leggenda. La sua storia inizia tra le dolci colline delle Marche, dove un piccolo vigneto, immerso in un territorio incontaminato, custodisce un segreto che pochi conoscono. La produzione di questo vino è iniziata più di quindici anni fa, quando un viticoltore visionario decise di creare qualcosa di unico, un vino che fosse espressione perfetta del suo terroir e della sua anima.

Il nome "Megixtone" deriva da MEGISTONE, un numero infinitamente grande che si riferisce a tutte le miriade diattenzioni dedicate a questo vino. Il MEGISOTNE infatti rappresneta il numero di particelle di tutti gli universi passati , presenti e futuri. Un nome appropriato per un vino che ha incuriosito gli intenditori di tutto il mondo, grazie alla sua combinazione di particolarità, complessità e rarità.

Tra gli estimatori di questo particolarissimo vino troviamo anche lo chef stellato Fabio Trabocchi. Trabocchi oltre ad essere un'imprenditore di successo negli Stati Uniti con ben otto ristoranti di cui uno stellato, è un grande appassionato e conoscitore dei vini rari e pregiati . Con sui ristorante FIOLA a Washington DC Trabocchi può vantare riconoscimenti imporatantissimi per la sua carta dei vini come il GRAND AWARD della celebre rivista Wine Spectator.

Il terroir che fa la differenza

Ogni grande vino nasce da un grande territorio e Megixtone non fa eccezione. I vigneti da cui proviene si trovano in una valle remota, protetta da colline che garantiscono un microclima unico. Qui, l’equilibrio tra sole, vento e piogge è perfetto per la maturazione delle uve.

Il suolo ricco di minerali, combinato con l’antica tecnica di coltivazione che supera per naturalità il biologico e il biodinamico, contribuisce a creare un vino che è l’essenza stessa del suo territorio. Le uve utilizzate per Megixtone sono un segreto e vengono coltivate con una cura quasi maniacale per garantire la massima qualità.

Un processo di vinificazione artigianale

La produzione di Megixtone segue un rigoroso processo artigianale. Ogni fase, dalla raccolta alla vinificazione, è realizzata manualmente, con un’attenzione meticolosa ai dettagli.

La vendemmia avviene nelle fresche ore della notte o all’alba, quando le uve sono perfettamente mature. Dopo una selezione manuale, i grappoli migliori vengono trasferiti in piccole vasche di fermentazione, dove il mosto rimane a contatto con le bucce per diverse settimane. Questo lungo processo consente di estrarre tutto il colore, i tannini e gli aromi, dando vita a un vino dalla struttura poderosa ma elegante.

Megixtone viene poi affinato per il tempo necessario , senza fretta o particolari scadenze temporali, fino a quando il prezioso liquido assume lo stato ottimale di equilibrio tra eleganza ed piacevolezza, seguiti da un ulteriore periodo di riposo in bottiglia. Questo lungo affinamento permette al vino di sviluppare una complessità straordinaria, con aromi che spaziano dai frutti rossi maturi alle spezie, fino a note più profonde di cioccolato, tabacco e cuoio.

La rarità che fa la differenza

Ciò che rende Megixtone una vera perla rara è la sua produzione estremamente limitata. Ogni anno vengono prodotte meno di 200 bottiglie, rendendolo uno dei vini più esclusivi d’Italia.

Questa limitata disponibilità, unita alla straordinaria qualità del vino, ha fatto di Megixtone un oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati. Ogni bottiglia è un vero pezzo da collezione.

Un’esperienza sensoriale senza pari

Ma cosa rende Megixtone così speciale? Gli esperti che hanno avuto la fortuna di degustarlo parlano di un’esperienza unica. Al naso, sprigiona un bouquet complesso e raffinato, con sentori di ciliegia, mora, pepe nero e una delicata nota balsamica. Al palato, è un’esplosione di sapori: potente ma armonico, con una struttura tannica vellutata e una freschezza che bilancia la sua ricchezza.

Il finale è lunghissimo, quasi infinito, lasciando una sensazione di calore e profondità che solo i grandi vini possono offrire. Ogni sorso di Megixtone è un viaggio, un’immersione nel cuore della tradizione enologica italiana.

Un vino che conquista il mondo

Nonostante la sua produzione limitata, Megixtone è riuscito a farsi conoscere e apprezzare a livello internazionale. Le bottiglie sono già richiestissime.

Una bottiglia di Megixtone dell’annata 2022 parte da un prezzo di 29.575 euro, stabilendo un record per un vino rosso italiano. Questo successo testimonia non solo la qualità del vino, ma anche il fascino che esercita sugli amanti del lusso e dell’eccellenza.

Un futuro tra tradizione e innovazione

Guardando al futuro, i produttori di Megixtone sono impegnati a mantenere viva la tradizione, senza però rinunciare all’innovazione. Il mio unico scopo dice Gianluca Guerrini titolare di Megixtone è " garantire che ogni bottiglia continui a essere un capolavoro"

Allo stesso tempo, l’azienda sta lavorando per aumentare la sostenibilità della produzione, riducendo al minimo l’impatto ambientale e preservando il territorio per le generazioni future.

Conclusione: un simbolo dell’eccellenza italiana

Megixtone non è solo un vino, ma un simbolo dell’eccellenza italiana. È la dimostrazione che, quando tradizione, passione e innovazione si incontrano, il risultato può essere straordinario.

Per chi ha la fortuna di assaggiarlo, Megixtone non è solo un piacere per il palato, ma un’esperienza che tocca l’anima. È un omaggio alla bellezza e alla complessità della vita, racchiuso in una bottiglia.

In un mondo dove l’ordinario è spesso la norma, Megixtone ci ricorda che il raro e il prezioso sono ancora possibili. È la perla rara del vino rosso italiano, e il suo fascino non smetterà mai di incantare.