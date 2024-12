Il Governo annulla le multe ai no vax, ma niente rimborsi per chi ha già pagato

Nell'ultima bozza del Milleproroghe, tra lo scudo erariale e lo slittamento dell'obbligo di assicurazione anti-catastrofi, è spuntato anche l'annullamento delle multe da 100 euro emesse contro chi non aveva rispettato l'obbligo vaccinale durante la pandemia di Covid.

Tuttavia, il provvedimento riguarderà solo coloro che non hanno ancora pagato la sanzione o la cartella. Inoltre, non ci sarà alcun rimborso per chi ha già versato la multa, contrariamente a quanto inizialmente previsto.

Nella nostra provincia erano quasi 19mila le lettere recapitate agli over 50 savonesi non vaccinati, individuati nel database dell'Asl. Con una comunicazione, il Ministero della Salute aveva avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dei non vaccinati. Chi riceveva la lettera aveva l'obbligo di regolarizzare la propria posizione entro dieci giorni, prima che venisse notificato un avviso di addebito.