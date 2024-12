Natale idee regalo: cosa regalare ad un uomo? Ecco alcuni spunti interessanti

Canzoncine nei centri commerciali, villaggi di Natale, finti Santa Klaus e alberi di Natale accessi in tutta Italia. Un sacco di eventi festosi, come quello del Babbo Natale di Albenga che incontrerà i bambini in varie zone della città e luminarie che abbelliscono ogni quartiere.

Si avvicina il Natale sempre di più e inizia il solito interrogativo per le donne: cosa gli regalo? Se si tratta del partner è facile perché lo si conosce e si può scegliere fra più opzioni: sport, tecnologia, vestiti, auto e hobby.

E se si tratta di un caro amico o collega di lavoro? Proviamo a proporre qualche suggerimento per voi.

Idea regalo Natale per un uomo: una bottiglia di vino

Una prima idea potrebbe essere quella di pensare a una bottiglia di vino rosso o bianco o rosé o anche spumante per sorprendere e per non sbagliare.

Il vino è un classico, ma non tramonta mai. Visto che il Natale è sempre un’occasione speciale, si può impacchettare un vino di un certo livello. E allora, se siete alla ricerca del regalo speciale, ecco che su vinoland.com potreste trovare lo store di vini online perfetto per voi. Vini di alta qualità, pregiati, d’origine piemontese e apprezzati dagli intenditori.

Cosa regalare a chi è appassionato di birra?

Se il vino non è di suo gradimento, l’altra alternativa è la birra. In questo caso ci si potrebbe buttare su un gioco alcolico, che è sempre simpatico a qualunque età oppure a un set di calici di birra molto apprezzati come il trippel o il grimbergen, che sono il top per chi ama gustare questa bevanda. Anche una serie di birre artigianali di provenienza belga, tedesca o inglese può essere un’idea vincente o in alternativa il quaderno della birra, una guida perfetta per chi è un beer lover provetto.

Cosa regalare a un uomo classico

Siete davanti a un astemio o a chi non ama bere troppo o non conoscete sempre i suoi gusti a tavola? Allora in questo caso si possono pensare diverse soluzioni. Dalla classica sciarpa invernale, magari in cashmere o con pregiatissimo effetto jacquard. Sempre valida è anche l’alternativa del portafoglio in pelle nera, raffinato o casual color beige o panna.

Idee per un uomo sportivo

Se l’amico è sportivo, uno di quelli che non si ferma mai, e cura il fisico potete o puntare sulla tecnologia di oggi e andare dritti su uno smartwatch oppure un berretto riscaldato per ciclisti invernali. O, di contro, pensare a qualcosa di sempre utile come un borsone nuovo per palestra o un abbigliamento sportivo per correre come tute invernali o magliette termiche.

Uomo tecnologico: regalo Natale

Infine, di fronte a un vero appassionato di tecnologia, ci si può aprire a un ventaglio di mille possibilità. Dagli auricolari bluetooth o alle cuffie over-ear con bluetooth per godersi la musica in giro sui mezzi o in casa fino al simpatico localizzatore di oggetti, che corre in aiuto, se è un tipo sbadato e lascia sempre le chiavi o altro in giro per la casa.