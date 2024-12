Come scegliere l’auto da noleggiare? Anche se non si tratta di acquistare un veicolo, ma di noleggiarlo per un periodo di tempo limitato, è necessario saper fare una scelta consapevole.

La prima cosa a cui pensare se si vuole noleggiare un’auto a breve o a lungo termine è la categoria alla quale appartiene: una volta stabilito questo parametro, sarà facile scegliere il resto.

Dove noleggiare l’auto dei propri sogni

Molte aziende propongono veicoli da noleggiare: per sapersi orientare nella giungla di offerte disponibili online, un buon punto di partenza è valutare la quantità e la qualità dei modelli proposti. Ad esempio, piattaforme serie e importanti, come Ayvens, mostrano subito diversi marchi e modelli disponibili in noleggio, offrendo anche una vasta gamma di auto usate, e permettono di noleggiare online, comodamente da casa e con pochi click.

Per scegliere la migliore compagnia con cui noleggiare la propria auto è bene tenere conto anche del servizio clienti, che deve essere presente dall’inizio alla fine del periodo di noleggio. Altri punti sono il rapporto qualità-prezzo e la possibilità di personalizzare il contratto di noleggio.

Come scegliere le migliori auto da noleggiare in base alla categoria

Quella che andiamo a fare non è una classificazione ufficiale, ma una convenzione che permette comodamente di suddividere le tipologie di auto per orientare la scelta. La classificazione dipende da fattori come dimensioni, utilizzo e caratteristiche.

Categoria A

Le auto di categoria A sono note anche come citycar e sono veicoli compatti, progettati per la mobilità urbana. Tra i modelli che appartengono a questa categoria troviamo la Renault Twingo, la Hyundai i10, la Smart EQ fortwo e la Fiat 500, solo per fare qualche esempio.

Hanno dimensioni ridotte, consumi bassi e facilità di manovra e parcheggio, ideale per muoversi in contesti urbani trafficati.

Categoria B

Le auto del segmento B sono comunemente note come utilitarie o small car. Sono mezzi più spaziosi e confortevoli rispetto alle citycar, ideali per la guida in città e per piccoli viaggi fuori città.

Tra i modelli presenti in questa categoria possiamo citare la Ford Fiesta, la Volkswagen Golf, la Fiat Punto, la Peugeot 208 e la Renault Clio.

Categoria C

Nella categoria C troviamo veicoli medi e compatti, spesso noti come berline o monovolume. Questi modelli offrono maggiore spaziosità e ottime prestazioni, ideali per viaggi lunghi, spostamenti extraurbani e famiglie che hanno bisogno di comfort aggiuntivo.

Tra le migliori auto del segmento C troviamo, per fare qualche esempio, l’Audi A3, la Volkswagen ID.3 e la Mercedes Classe C.

Categoria D

Nel segmento D sono inclusi veicoli di grandi dimensioni, pensati per famiglie o per chi cerca una vettura di alto livello. Questi modelli offrono un giusto bilanciamento tra spazio, comfort e prestazioni, ideali per viaggi lunghi. In questa categoria spuntano auto come la BMW Serie 5, la Volkswagen Passat, l’Audi A5 e la Maserati Ghibli.

Categoria E

I modelli della categoria E sono noti anche come executive car. In questo segmento troviamo modelli come la Mercedes Classe E o l’Audi A6: stiamo parlando di berline di lusso ideali per chi cerca un veicolo di rappresentanza confortevole e tecnologicamente avanzato.

Categoria F

Nel segmento F, invece, troviamo le auto di lusso per eccellenza, come la BMW Serie 7 o la Mercedes Classe S. Queste vetture offrono il meglio in termini di dotazioni tecnologiche, comfort e prestazioni.

Fuori categoria

Fuori da queste etichette troviamo i SUV e le MVP (Multi-Purpose Vehicle), particolarmente adatti per lunghi viaggi in famiglia o per gruppi di lavoro. Tuttavia, modelli come i SUV 4x4 sono utili su terreni accidentati, ma meno pratici per spostamenti urbani.