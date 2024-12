Albenga, aperta la vendita dei biglietti per gli spettacoli di AlbengAteatro 2025

Da lunedì 9 dicembre 2024 si è aperta ufficialmente anche la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli della rassegna albenganese “AlbengAteatro2025” che prenderà il via domenica 26 gennaio 2025 e si concluderà sabato 29 marzo 2025. Sarà possibile acquistare in prevendita i singoli biglietti, o ancora gli abbonamenti, presso la Libreria Quarta di copertina o sul sito www.ticket.it.

“Siamo molto soddisfatti di come il pubblico albenganese, e non, abbia risposto alla nostra campagna abbonamenti - afferma Mario Mesiano -. Abbiamo avuto quasi il totale delle riconferme più un buon numero di nuovi abbonati, fa piacere vedere che ad Albenga ci siano così tante persone che siano interessate alla nostra proposta teatrale e sostengano il nostro Teatro, e adesso, concluso il periodo in cui diamo come di consueto la priorità ai nostri vecchi e nuovi abbonati, sarà possibile l’acquisto anche dei singoli biglietti. La rassegna di quest'anno è veramente ricca e di qualità, sia nel prodotto che negli interpreti, poco più di due mesi ricchi e intensi dove sul palco del nostro Teatro si alterneranno artisti di comprovata bravura ed esperienza” conclude Mesiano.

Questi i nomi dei protagonisti della diciassettesima edizione della rassegna albenganese diretta da Mario Mesiano con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura: Sergio Assisi, Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz, Edy Angelillo, Paolo Triestino, Emanuele Barresi, Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Max Pisu, Antonio Cornacchione, Danila Stalteri, Alessandra Sarno, Fabrizio Stefan, Roberta Garzia, e ancora, Cristina Chinaglia, Sebastiano Garavasso, Giuseppe Cantore, Laura Curino, Rita Pelusio, Roberta Petrozzi, Rufin Doh Zeyenouin, torna sul palco del Teatro Ambra con uno spettacolo fuori abbonamento Giorgio Caprie, insieme a Giuseppe Renzo, Tania Lettieri, Marco Belocchi, Luca Negroni, Valentina Maselli.

Grande novità di quest'anno l'ingresso in rassegna, ma fuori abbonamento, di uno spettacolo dialettale con la Nuova Compagnia Dialettale di Genova, inoltre il ritorno della Compagnia Masaniello, fuori rassegna, con un classico della commedia di Eduardo che servirà a sostenere il Teatro Ambra.

Di seguito il Cartellone della rassegna albenganese che da ben diciassette edizioni porta il Teatro di Qualità nella cittadina ingauna:

Domenica 26 gennaio 2025 ore 18.00 (fuori abbonamento): "Ti ti cuxi?... Mi no!" (dialettale), nuova compagnia Comica-Genova, da "Sarto per signora" di Georges Feydeau, regia Tiziana Pezzo.

Sabato 1° febbraio 2025 ore 21.00: "Mi dimetto da uomo" di Sergio Assisi e Simone Repetto, con Sergio Assisi e Giuseppe Cantore, regia Sergio Assisi.

Domenica 9 febbraio 2025 ore 18.00 (fuori abbonamento): "La cosa giusta" di David Conati, con Giuseppe Renzo, Tania Lettieri, Marco Belocchi, Luca Negroni, Valentina Maselli, Giorgio Caprile, regia Giorgio Caprile.

Domenica 16 febbraio 2025 ore 18.00: "Pigiama per sei" di Marc Camoletti, con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu, Roberta Petrozzi, Rufin Doh Zeyenouin, regia Marco Rampoldi.

Sabato 22 febbraio 2025 ore 21.00: "Lapponia" di Marc Angelet e Cristina Clemente, con Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia, Sebastiano Gavasso, regia Ferdinando Ceriani.

Domenica 2 marzo 2025 ore 18.00 (fuori abbonamento e fuori rassegna, benefico per il teatro ambra): "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo, compagnia teatrale Masaniello.

Domenica 16 marzo 2025 ore 18.00: "Ti va di sposarmi?" scritto e diretto da Danila Stalteri, con Roberta Garzia, Danila Stalteri, Alessandra Sarno, Fabrizio Stefan.

Domenica 23 marzo 2025 ore 18.00: "Ti amo o qualcosa del genere" di Diego Ruiz, con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz, regia Diego Ruiz.

Sabato 29 marzo 2025 ore 21.00: "Que sera'" di Roberta Skerl, con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi, regia Paolo Triestino.