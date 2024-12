Savona, il comune organizza il convegno "Tra le pratiche e le regole: verso un metodo flessibile di coinvolgimento nei quartieri"

Venerdì 13 dicembre, dalle 9.30 alle 17.30, il comune di Savona, in collaborazione con le Università di Genova e di Siena, organizza presso l'Aula Magna del Campus Universitario di Savona un convegno intitolato “Tra le pratiche e le regole: verso un metodo flessibile di coinvolgimento nei quartieri”.

Nel 2022, l’Amministrazione ha iniziato un percorso di ascolto in città grazie a una serie continua di incontri che hanno favorito, nel 2023 e nel 2024, la nascita di Comitati spontanei dei quartieri.

“In effetti – dichiara Gabriella Branca, assessore alla Cittadinanza Attiva – il Cantiere Quartieri ha portato alla nascita del progetto da cui sono sorti vari nuclei di cittadinanza attiva, espressione di ogni quartiere che, in modalità libera e diversa, hanno proposto attività differenti. Non c’è terreno più fertile per operare il cambiamento di quello del luogo in cui viviamo o lavoriamo. Il percorso partecipativo che abbiamo realizzato nei quartieri ci racconta le storie di persone che, di fronte a un problema o all’individuazione di fragilità e vuoti, si pongono domande, sperimentano e trovano soluzioni, meglio ancora se replicabili.”

Oggi, l’esigenza è quella di rendere stabile il percorso e le esperienze, elaborando un Regolamento dei Comitati Territoriali che possa valorizzare il lavoro di questi organismi di partecipazione decentrata, argomento di cui si è parlato anche lunedì nel corso della Terza Commissione Consiliare.

“Questi Comitati – osserva l’assessore al Welfare e Comunità, Riccardo Viaggi – dovranno funzionare da intermediari tra le comunità di quartiere e l'Amministrazione comunale, raccogliendo istanze e proposte, valorizzando la dimensione associativa e favorendo la partecipazione dei cittadini e delle associazioni. I Comitati Territoriali sono suddivisi in sette zone, ciascuna con propri Coordinatori e un Consiglio Direttivo. Potranno organizzare incontri con Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali per trattare temi di interesse della zona e, ovviamente, verranno consultati dall’Amministrazione su tematiche di interesse generale inerenti al quartiere.”

I Comitati potranno promuovere e indirizzare la progettualità dei cittadini, creare i presupposti per i Patti di Collaborazione, raccogliere eventuali proposte e criticità da sottoporre all'amministrazione.

Per approfondire questo fondamentale passaggio, l'Amministrazione ha organizzato il convegno che vede come relatori: Andrea Pirni (UniGe-DiSPI), Luca Raffini (UniGe – DISPI), Matteo Timo (UniGe – DIGI), Pierangelo Isernia (UniSi – DSSPC).

Seguirà l’esposizione delle linee guida del Regolamento dei Comitati Territoriali da parte degli assessori Maria Gabriella Branca e Riccardo Viaggi.

Nel pomeriggio, infine, verranno presentate esperienze simili realizzate in altri Comuni, grazie a Luca Pellegrino, Assessore al Comune di Cuneo, Libera Camici, vicesindaca del Comune di Livorno, e Giacomo Fisco, consigliere delegato del Comune di Varese.