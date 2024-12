Spotorno, il 12 dicembre lo spettacolo “Di nuovo è già Natale? Sì, ma questa volta è swing”

Continua la rassegna natalizia di teatro promossa dal Comune di Spotorno con lo spettacolo prodotto dall’associazione “Realtà Debora Mancini” dal titolo “Di nuovo è già Natale? Sì, ma questa volta è swing”.

“…and so this is Christmas…” La festività più attesa e più sentita da adulti e bambini. La festività più celebrata in mille modi diversi: attraverso i dolci, attraverso le luci e gli addobbi, attraverso i regali, attraverso le funzioni religiose, attraverso l’albero e il presepio che tutti gli anni rievocano la magia di un’atmosfera al tempo stesso sacra e profana. Ma anche la festività più cantata dalla poesia e dalla letteratura di ogni tempo che si sono impossessate della storia della natività e del suo mito di eterna rinascita per creare narrazioni allegoriche e suggestive.

Un tuffo, tra musica e letteratura, nell’incanto del Sacro Natale. Sarà quindi l’occasione per ascoltare poesie e racconti dedicati al Natale di R. Bradbury, G. Guareschi, L. Pirandello, I. Calvino con l’accompagnamento di musica di autori vari, canti tradizionali e moderni natalizi italiani e internazionali. Gli arrangiamenti e sonorizzazioni originali sono di Daniele Longo.

Appuntamento quindi giovedì 12 dicembre, ore 20.45, presso la Sala Convegni Palace di Spotorno con partecipazione libera e gratuita per assistere allo spettacolo “Di nuovo è già Natale? Sì, ma questa volta è swing” con Daniele Longo (tastiere, fisarmonica, voce, cajon e piccole percussioni), Debora Mancini (attrice e musicista) e Nicoletta Tiberini (voce, ukulele, body percussion).