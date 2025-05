Alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Spotorno l’ambita Bandiera Verde

I ragazzi indagano sull’ambiente, sull’edificio scolastico e scoprono il proprio territorio e città, propongono idee e suggerimenti alle Amministrazioni e si impegnano in prima persona per la salvaguardia e il miglioramento del proprio ambiente di vita. Accade a Spotorno ormai da quattordici anni e oggi è stata consegnata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Spotorno l’ambita Bandiera Verde, quale importante riconoscimento di eccellenza ambientale.

“I ragazzi hanno sviluppato un percorso di scoperta della “natura in città”, con approfondimenti su fauna e flora urbana, non solo in classe ma anche attraverso uscite sul territorio, guidati dagli esperti del CEAS – Centro Educativo Ambientale e Sostenibilità - Riviera del Beigua – dichiarano gli amministratori del Comune di Spotorno Gian Luca Giudice e Lorenzo Genta, delega rispettivamente all’educazione ambientale e all’ecosistema marino - Si è indagato il ruolo fondamentale del verde in città e come possiamo contribuire nel nostro piccolo ad incrementarlo e si è inoltre riflettuto su cause e conseguenze di avvistamenti sempre più frequenti in zone urbane di animali selvatici. I ragazzi sono infine stati invitati a mettersi alla prova come veri e propri “reporter dell’ambiente”, realizzando fotografie che catturassero aspetti naturalistici dell'ambiente che li circonda. Si è dato seguito, anche quest’anno, al contest Ordine e Pulizia in aula, che insegna ai ragazzi quanto sia importante l’organizzazione e l’impegno di tutti per mantenere un ambiente di apprendimento piacevole e funzionale. Non è solo una questione estetica, ma anche un modo per rispettare gli spazi comuni e favorire il benessere di tutti. Parallelamente sono stati portati avanti incontri didattici su temi quali l’inquinamento marino da plastica, sulle corrette modalità di raccolta differenziata e la tradizionale adesione a importanti campagne di sensibilizzazione come per esempio Puliamo il Mondo".

Dal punto di vista metodologico, il percorso Eco-Schools, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), costituisce l’occasione per realizzare esperienze di progettazione partecipata e cittadinanza attiva, in cui bambini e ragazzi possano essere attori importanti, ciascuno secondo la propria età.

Se il progetto viene valutato positivamente dalla FEE, questa conferisce alla scuola la “Bandiera Verde” quale riconoscimento di eccellenza ambientale. Ampio spazio viene sempre dato al dialogo ed al coinvolgimento dell’Amministrazione, delle famiglie, delle Associazioni e dei soggetti presenti sul territorio locale.

Eco-Schools viene poi integrato con le altre esperienze di educazione alla sostenibilità e partecipazione portate avanti dalla scuola. Il CEAS Riviera del Beigua agisce in questo contesto come referente di livello locale per il progetto, fornendo un supporto didattico ed operativo attivo alla scuola coinvolta.