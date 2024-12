Crescono gli occupati in Liguria, ma non quelli dipendenti. Maestripieri (Cisl): "Campanelli d'allarme da non sottovalutare"

"I dati che emergono dal report Istat – fa notare Luca Maestripieri, segretario della Cisl Liguria – si prestano a facili entusiasmi, ma necessitano come sempre di un’analisi attenta. Se, infatti, non possiamo che accogliere positivamente il dato sulla crescita globale degli occupati, passati dai 634.000 del terzo trimestre 2023 ai 642.000 del terzo trimestre 2024, è chiaro il trend che vede il lavoro cosiddetto indipendente (171.000 unità rispetto alle 155.000 dello scorso anno) prevalere, a livello di crescita, su quello tradizionale (471.000 unità contro 479.000)".

"In questo contesto, buone notizie arrivano dall’industria, dove gli occupati sono saliti da 120.000 a 129.000, a testimonianza di una vocazione manifatturiera che, anche a fronte delle tante crisi aziendali ancora oggi irrisolte, non va assolutamente sottovalutata ma, anzi, va sostenuta dalle istituzioni. Inoltre il comparto commercio, alberghi, turismo è passato da 149mila a 160mila, qui i dipendenti sono cresciuti da 96mila a 106mila. E’ un segnale importante generato anche dagli effetti positivi del patto sul lavoro per il turismo che da anni firmiamo con la Regione e sta producendo occupazione duratura e di qualità".