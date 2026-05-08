Cisl Liguria, il nuovo segretario generale regionale della Femca è Alessandro Belloni

Alessandro Belloni è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Liguria, la federazione che rappresenta i lavoratori dei settori energia, moda e chimica. L’elezione è avvenuta nel corso del consiglio generale che si è svolto oggi alla presenza del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri, del segretario generale aggiunto della Femca nazionale Sebastiano Tripoli e del responsabile Ast Cisl Genova Marco Granara.

Belloni, componente della segreteria regionale Femca dal 2022, succede a Romeo Bregata, alla guida della Femca Cisl Liguria dal 2019. Per Bregata si apre ora una nuova esperienza professionale con un importante incarico nella struttura nazionale della federazione.

La nuova segreteria regionale della Femca Liguria sarà composta, oltre che da Belloni, anche da Ilaria Del Caldo, Corrado Calvanico, Alessandro Urbani e Paolo Saccomani.