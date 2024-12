Commissione "Turismo e Promozione" di Anci Liguria: Angelo Berlangieri è il nuovo presidente

Conferma il proprio ruolo da protagonista nell'ambito turistico regionale il Comune di Finale Ligure.

Nell'assemblea che si è svolta stamani presso Anci Liguria, dove tra i temi in discussione vi era il rinnovo di alcuni degli organi dell'associazione, il sindaco finalese Angelo Berlangieri è stato eletto presidente della commissione tematica "Turismo e Promozione", succedendo così all'ex primo cittadino di Sanremo, Alberto Biancheri, il cui mandato è terminato lo scorso giugno.

«Sono molto felice di questa nomina che riconosce il ruolo del nostro Comune all'interno dell'intero ambito regionale di un settore che è completa competenza regionale - afferma Berlangieri -. Per questo, come presidente dell'organismo Anci, cercherò di farmi promotore della massima interlocuzione con la Regione in un'ottica di sviluppo e implementazione di un settore strategico per l'intera economia ligure».