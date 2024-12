Realizzazione Slide: come si possono creare su TikTok

Quando pensiamo alle presentazioni e alle slide ci viene subito in mente un contesto formale, sia esso scolastico o aziendale, e non si pensa certamente a un’app concepita come svago per un contesto informale; eppure TikTok, come vedremo, non è soltanto il social dei balletti e dei lipsync, ma offre tante altre possibilità per poter creare ogni tipo di contenuto.

Le slide sono tradizionalmente associate all’utilizzo di PowerPoint, il software per la creazione di presentazioni per antonomasia che, grazie alle sue numerose funzionalità (senza contare quelle aggiuntive ottenibili con un plugin come PowerPoint Addin di MLC) e template, consente di organizzare idee e contenuti in modo chiaro ed efficace. Tuttavia, anche piattaforme come TikTok includono strumenti di presentazione e offrono modi innovativi per creare slide e contenuti visivi brevi e coinvolgenti, adatti a un pubblico più giovane e dinamico.

Creare dei post con la popolarissima app di ByteDance, che ha raggiunto addirittura il miliardo di utenti, è abbastanza semplice. Le slide possono essere create sia con lo swipe automatico, quindi come video, sia con lo scorrimento manuale, come insieme di foto (similmente ai caroselli di Instagram), per consentire all’utente di scorrerle col ritmo che più preferisce. Il formato manuale è utile se si creano delle diapositive con molto testo; in questo modo l’utente riuscirà a leggerle più facilmente rispetto al video, che andando alla velocità impostata da noi potrebbe creare difficoltà nella lettura.

Per iniziare dobbiamo aprire l’app di TikTok dallo smartphone e poi fare tap sull’icona “+” in basso al centro, dopodiché selezionare l’opzione “Foto” tra quelle presenti sopra il tasto per registrare e, andando in basso a destra, troveremo l’accesso alla galleria del telefono. Accertatevi, dunque, prima di fare queste operazioni, di avere in galleria tutte le foto necessarie per creare le vostre slide e di aver dato all’app i permessi per accedervi. È il momento di scegliere le foto che intendete usare, utilizzando la modalità di selezione multipla. Ricordiamo che TikTok vi permette di caricare un massimo di 35 foto per uno slideshow. A questo punto possiamo personalizzare ciascuna foto come preferiamo, aggiungendo tesi, effetti, sticker o ritagliando le immagini. Gli strumenti per personalizzare sono accessibili dalle icone della barra sulla destra. Possiamo anche scegliere della musica da mettere come sottofondo attingendo dalla libreria musicale dell’applicazione. Per un'ulteriore personalizzazione, inoltre, si possono impostare suoni diversi per ciascuna slide ricorrendo, all'occorrenza, anche a editor esterni.

Dopodiché basta aggiungere i tocchi finali, come la descrizione e gli hashtag. Prima di pubblicare è meglio controllare le impostazioni sulla visualizzazione del post. Infatti, è possibile tenere il post privato oppure renderlo visibile a tutti o solo ai follower. Quest’ultima opzione è utile qualora non fossimo convinti e volessimo vedere come potrebbe apparire una volta reso pubblico, permettendoci così di poterlo nuovamente modificare per migliorarlo prima di lanciarlo definitivamente. TikTok, infatti, consente anche di modificare il post dopo averlo pubblicato, indipendentemente dal fatto che sia visibile solo a noi o meno, ma impostando la privacy su “Solo tu” siamo sicuri che nessun altro vedrà il risultato, qualora volessimo solo fare una prova. Per modificare le impostazioni della privacy basta agire dalla schermata di pubblicazione, oppure possiamo rivederle dal pulsante “Impostazioni”.

Se invece vogliamo creare uno slideshow che scorre automaticamente, dobbiamo selezionare l’opzione “Templates”, ma bisogna scegliere attentamente; infatti, alcuni template hanno un limite di immagini inferiore a 35, altri sono fatti per contenere al massimo una o due foto, quindi è bene avere chiaro in mente di quante slide vogliamo che sia composta la nostra presentazione. Da notare che quando selezioneremo le foto, in basso vedremo una serie di box corrispondenti alle slide del nostro template, ciascuno dei quali col numero di secondi in cui ogni foto sarà mostrata.

Dopo possiamo personalizzare ulteriormente usando testi, sticker e suoni. Facendo swipe up accederemo all’editor video di TikTok, che ci consentirà di apportare altre modifiche, visualizzando la timeline del video. Questo risulta utile per sincronizzare la musica che sceglieremo con le slide del contenuto che stiamo creando. Infine possiamo scegliere un’immagine di copertina per il nostro post, oltre a scegliere hashtag, località e descrizione.

Mi raccomando, per essere sicuri di creare un contenuto con del potenziale, scegliete foto di alta qualità. State creando un contenuto prettamente visuale, dunque non basta che le immagini siano adatte al vostro scopo, ma devono essere anche belle da guardare, in modo che gli utenti siano più invogliati a vedere il post pubblicato e, magari, anche quelli futuri. Fate attenzione anche al ritmo che date alla narrazione, in particolare nelle presentazioni che scorrono automaticamente: un ritmo eccessivamente veloce renderà difficile seguire il filo del discorso, mentre una cadenza troppo lenta non invoglierà gli utenti a visualizzare tutto il vostro post, inducendoli, semmai, a scrollare.

Per quanto riguarda la musica, Fate attenzione a scegliere quella più adatta al tipo di contenuto: il suono, infatti, non è un semplice sfondo alla narrazione ma ne è parte integrante e le dà il ritmo, accompagnando chi vede il post lungo la storia e contribuendo a toccare le corde giuste per farlo entrare in sintonia con noi. Abbiamo anche parlato del testo da aggiungere alle immagini: scegliete con cura il font e il colore in modo che sia leggibile per tutti e invogli a proseguire nella visione del post; meglio preferire frasi brevi che catturino subito l’attenzione, senza dilungarsi eccessivamente.

TikTok non è, come abbiamo visto, soltanto un social per balletti o trend dimenticabili, ma offre anche altre funzionalità per lo storytelling, inclusa quella di poter creare una presentazione e delle slide, grazie alla possibilità di personalizzare offerta dalla piattaforma di ByteDance. L’opzione che consente di far scorrere in automatico le slide, poi, consente di dare il ritmo che desideriamo al nostro contenuto, in modo che chi guarda possa entrare ancora più in sintonia col messaggio che intendiamo trasmettere.

Difficilmente TikTok sostituirà software più professionali come PowerPoint nei contesti aziendali o formali, ma è una soluzione che vale la pena provare se vogliamo trasmettere un messaggio in maniera più informale e creativa (il che può tornare utile anche per il marketing e per far conoscere i propri prodotti o lavori).