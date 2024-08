I nuovi casi di Covid iniziano a scendere dopo l'incremento di fine luglio

L'estate è sempre stata una stagione critica per i contagi da Covid che nella prima settimana di agosto hanno comunque iniziano a calare rispetto a fine luglio.

In base ai dati del Ministero della Salute, in Liguria si è passati da 461 nuovi casi nella settimana dal 25 al 31 luglio ai 421 della settimana dall'1 al 7 agosto. Nello stesso periodo di tempo sono nettamente aumentati i tamponi fatti da 2.641 a fine luglio a 12.157.

Nella Asl Savonese sono in tutto 16 le persone ricoverate per covid, 7 ad Albenga, 4 all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e 5 al San Paolo di Savona, tutti nelle aree "bolla" dedicate, nessun paziente in rianimazione.