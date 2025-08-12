Come difendere i capelli dal sole, mare e piscina

Come proteggere i capelli dal sole, mare e piscina

L’estate è sinonimo di leggerezza, vacanze e tempo all’aria aperta. Ma mentre la pelle viene spesso protetta con attenzione, i capelli sono i grandi dimenticati. Esposti a raggi UV, salsedine e cloro, diventano facilmente secchi, opachi e difficili da gestire. Proteggere i capelli da sole, mare e piscina non è solo una questione estetica: è un vero atto di cura verso sé stessi.

I nemici della chioma estiva

Sotto il sole, i capelli subiscono una progressiva degradazione delle proteine strutturali, come la cheratina, perdendo così l’elasticità e la forza. La salsedine, ricca di sali minerali, agisce per osmosi sottraendo in tal modo acqua dal fusto capillare, il cloro invece, altera la barriera protettiva naturale rendendo i capelli più vulnerabili, stopposi e talvolta persino scoloriti.

Il risultato? Capelli disidratati, sfibrati, con odiose doppie punte e un aspetto opaco e spento.

I gesti quotidiani che fanno la differenza

La prima regola è non esporsi mai al sole senza una protezione adeguata. Esistono spray, oli e fluidi solari specifici per capelli che schermano i raggi UV senza appesantire. Applicarli prima di uscire o prima di un bagno al mare o in piscina aiuta a creare una barriera protettiva invisibile ma efficace.

Un altro gesto fondamentale è risciacquare sempre i capelli con acqua dolce dopo il bagno. Ciò riduce l’azione corrosiva di salsedine e cloro, prevenendo l’indurimento e la perdita di lucentezza.

Durante la detersione, è bene scegliere shampoo delicati, preferibilmente con ingredienti idratanti come aloe vera o pantenolo. L’uso costante di balsami ristrutturanti e maschere nutrienti aiuta a preservare l’equilibrio idrolipidico della fibra capillare.

In particolare, le maschere nutrienti sono alleate indispensabili in estate. Rappresentano un vero trattamento rigenerante. Formule arricchite con cheratina, oli vegetali e burri naturali come il burro di mango estratto a freddo contribuiscono a riparare il danno già presente e a prevenire ulteriore disidratazione. Applicarle almeno due volte a settimana, lasciandole in posa almeno 5 minuti, è un vero e proprio gesto salva-chioma.

Lo stile di vita giusto per capelli sani

Non è solo ciò che mettiamo sui capelli a fare la differenza: anche ciò che mangiamo e come viviamo incide moltissimo sulla loro salute.

Una dieta ricca di vitamine del gruppo B, vitamina A, C, E, zinco, ferro e omega-3 sostiene il benessere del cuoio capelluto e favorisce una crescita sana e regolare. In estate, frutta fresca, verdure di stagione, pesce azzurro e frutta secca non dovrebbero mai mancare.

Bere molta acqua è un’altra abitudine da non sottovalutare. L’idratazione parte dall’interno, e capelli secchi o fragili possono essere il primo segnale di una carenza di liquidi. Anche il sonno regolare, il movimento quotidiano e la gestione dello stress aiutano il corpo – e quindi anche i capelli – a rigenerarsi.

Infine, evita trattamenti aggressivi come decolorazioni, piastra a caldo senza protezione o acconciature troppo strette. Durante la notte, dormire con un foulard in seta o una federa in raso può ridurre l’attrito e prevenire la rottura del fusto capillare.

Ricorda i capelli, soprattutto in estate, meritano attenzioni mirate. Proteggerli da sole, cloro e salsedine è un’abitudine che unisce estetica e benessere. Bastano piccoli gesti quotidiani, una cura consapevole e l’aiuto di prodotti mirati per mantenere la chioma luminosa, morbida e forte.

Investire del tempo nella salute dei capelli significa valorizzare la propria immagine e ritrovare il piacere di prendersi cura di sé, dentro e fuori. E ora che conosci tutti i segreti, puoi finalmente goderti l’estate… con capelli al top.



















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.