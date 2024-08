Il mondo della Protezione Civile e quello accademico perdono una pietra miliare: è morto il professor Franco Siccardi

Il professor Siccardi è stato infatti una vera e propria pietra miliare nel campo della prevenzione e della gestione del rischio idrogeologico, era noto per i suoi contributi nel campo della riduzione degli effetti dei rischi naturali, in particolare inondazioni, frane e incendi. Un impegno che ha posto le basi per il sistema di Protezione Civile come lo conosciamo oggi in Italia, uno dei più avanzati ed efficienti del globo intero.

Da questa sua attività era nata anche la Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) con sede nel Campus Universitario di Legino, di cui era stato primo presidente oltre che fondatore, e della quale ora ricopriva di presidente emerito.

È stato per anni professore ordinario dell'Università di Genova. Grazie ai suoi contributi scientifici, nel 2000 ha ricevuto la prestigiosa Medaglia scientifica intitolata a Sergey Soloviev dall'European Geophysical Society, riconoscimento per le sue "outstanding scientific contributions in the area of understanding and mitigation of natural hazards impact".

Siccardi ha ricoperto ruoli di primo piano all'interno della Commissione Nazionale Grandi Rischi, dove ha operato come coordinatore del rischio meteoidrologico e di frana dal 1995 al 2001 e dal 2006 al 2017. Inoltre, dal 1986 al 2005, è stato responsabile dell'area di ricerca sulle strategie di mitigazione degli effetti dei rischi naturali del Gruppo Nazionale di Ricerca e Prevenzione dei rischi idrogeologici.

Il suo impegno si è esteso anche a livello internazionale: dal 2004 al 2011 è stato Principal Investigator del programma OPERA dell'Agenzia Spaziale Italiana, concentrandosi sull'uso dei dati satellitari per la valutazione del rischio e la predizione delle piene. Dal 2011 ha contribuito come membro esperto dell'OCSE sull'iniziativa di Global Risk Modeling.

Oltre ai suoi incarichi accademici e istituzionali, Siccardi ha presieduto il Consorzio di imprese COS(OT) fino al 2007, un'organizzazione dedicata alle tecnologie di osservazione della Terra dallo spazio. Dal 2007 al 2016 ha guidato la Fondazione CIMA, consolidandone il ruolo di leader nella ricerca ambientale.

Franco Siccardi ha lasciato un'importante eredità scientifica, testimoniata dalle sue 62 pubblicazioni in riviste internazionali con revisione, i suoi due libri—Prediction and Perception of Natural Hazards (Kluwer, Dordrecht, 1993) e Ataviche Paure (CIMA, 2021)—e dai suoi contributi a 152 conferenze internazionali.

"Un maestro è chi trasmette la conoscenza, un buon maestro è chi ti sta a fianco e fornisce gli strumenti per accrescerla, giorno dopo giorno" lo descrive l'attuale presidente Cima, nonché suo allievo e collaboratore per anni, Luca Ferraris, descrivendo Siccardi come "un uomo di scienza, curioso, ironico, visionario che ha saputo cogliere nel dialogo tra le diverse discipline, non solo scientifiche, il punto di svolta per avanzare sempre".

"Ai suoi allievi, a chi lavorava con lui, ha trasmesso questa mentalità che non smette mai di farsi, e fare, domande, permettendoci di arrivare a conoscenze più vaste, a ragionamenti più motivati. Ed è quella lezione, la più importante anche se non si trova nei libri, a rimanere per sempre, perché entra a far parte di noi, del nostro modo di pensare, di lavorare. Di vivere" conclude il professor Ferraris.