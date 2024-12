Utenze domestiche: come confrontare le offerte luce e gas degli operatori

Sono numerosi ormai gli strumenti, anche online e gratuiti, che consentono di comparare offerte di luce e gas diverse prima di scegliere l’operatore domestico e per assicurarsi forniture che siano davvero quelle più adatte alle proprie esigenze. A cosa prestare maggiore attenzione, però, quando si confrontano le tariffe luce e gas? La fine del mercato tutelato ha segnato, come prevedibile, un exploit delle proposte commerciali tale che spesso è difficile orientarsi e distinguere quelle davvero convenienti da quelle che sono solo uno specchietto per le allodole. Prezzi, consumo previsto e fasce orarie sono tre elementi a cui prestare particolare attenzione quando si valutano le diverse offerte luce e gas: proviamo a capire perché.

Offerte luce e gas a prezzo bloccato o a prezzo indicizzato: quali convengono di più?

Il prezzo di un’offerta luce e gas è la risultante di un insieme – molto – variegato di fattori che vanno dai prezzi delle materie prime ai costi di trasporto e fornitura, passando per le imposte. Operatori diversi applicano diverse strategie di pricing, spesso anche in considerazione del fatto che si rivolgano a utenti privati o utenti business, a nuovi clienti o clienti storici, eccetera. L’aspetto a cui prestare più attenzione è se quello dichiarato per l’offerta a cui si è interessati è un prezzo fisso o un prezzo indicizzato. Nel primo caso il prezzo resterà bloccato per tutta la durata del contratto: vuol dire che si pagherà sempre la stessa cifra per la fornitura di luce e gas a prescindere da cosa succede sul mercato. È una condizione generalmente più conveniente soprattutto in tempi come quelli attuali in cui le variazioni dei prezzi delle materie prime, se ci sono, sono aumenti. Le tariffe luce e gas a prezzi indicizzati sono sensibili, al contrario, a tali variazioni dei prezzi di mercato e, semplificando, costringono a spendere di più per le utenze domestiche quando aumentano il costo del gas o dell’energia.

Perché fare attenzione a eventuali tetti di consumo previsti dall’offerta luce e gas

Una delle informazioni su cui gli operatori del settore tendono a usare meno trasparenza è che la maggior parte di offerte luce e gas sono a consumo, ossia prevedono dei massimali di consumo superati i quali si cominciano ad applicare condizioni diverse e in genere più gravose. Più pragmaticamente vuol dire che c’è un tetto massimo di consumo di luce e gas entro cui l’operatore pratica il prezzo dichiarato dell’offerta: oltre tale tetto i prezzi lievitano in maniera considerevole. Avere un’idea chiara di quali siano i consumi medi della propria famiglia è fondamentale, così, quando si confrontano le offerte di luce e gas per capire se si rientra nei massimali previsti dagli operatori o se essendo molto inferiori non consentono comunque un guadagno.

Tariffe multiorarie: quando convengono davvero

Tra le offerte luce e gas ce ne sono, infine, che prevedono più fasce orarie: è una strategia, quella di applicare prezzi diversi in diversi momenti della giornata, che consente agli operatori di massimizzare i profitti imponendo costi maggiori quando maggiore è anche la domanda (di energia soprattutto). Delle tariffe biorarie o multiorarie possono convenire se si sta molto in casa e si riescono a distribuire i consumi durante la giornata. Al contrario per chi è in casa solo la sera e consuma più energia, quindi, nella fascia oraria in cui c’è più richiesta e risulta più costosa può essere più conveniente una tariffa monoraria.