Droni e action cam: i nuovi assistenti di chi ama lo sport outdoor

Gli sport outdoor possono rivelarsi davvero molto emozionanti. Basta pensare ad attività come il surf o il windsurf, che mettono alla prova il proprio equilibrio in mare, oltre alla capacità di comprendere i movimenti dell’acqua e del vento. Anche andare in sci o in snowboard può rivelarsi altrettanto adrenalinico. Per non parlare poi di sport davvero estremi, come il parapendio.

In queste situazioni può essere molto utile avere a disposizione degli strumenti realizzati per svolgere in autonomia varie tipologie di riprese, come nel caso dei prodotti DJI, un brand che propone sia droni che action cam.

Queste due tipologie di dispositivi hanno ottenuto un grande successo nell’ultimo decennio, trasformandosi in accessori immancabili tra le attrezzature di chi pratica sport outdoor.

Riprendere le proprie azioni

A cosa servono esattamente i droni e le action cam durante gli sport outdoor? Il principale scopo è quello di effettuare delle riprese, che possono essere poi riviste o mostrate ad altri. Tanti sportivi amano non solo riprendersi, ma anche montare i video, realizzando delle sequenze a dir poco spettacolari.

I droni sono molto utili per chi vuole delle riprese particolarmente dinamiche, con una prospettiva dall’altro che mostri non solo lo sportivo, ma anche l’ambiente circostante. Le acrobazie, con questo genere di riprese, si vedono in maniera molto più chiara.

Le action cam sono delle telecamere molto resistenti, e hanno accessori che consentono di montarle praticamente ovunque: sul casco, sul proprio corpo, o persino sulla bicicletta o sulla moto. Offrono una prospettiva in prima persona perfetta per chi vuole avere un video che porti al centro dell’azione.

Analizzare performance e tecnica

Le riprese realizzate con i droni e con le action cam possono essere molto utili anche per analizzare la propria attività da più punti di vista. In questo modo si riesce a capire sia se la tecnica che si sta utilizzando è adeguata, sia a misurare con maggiore precisione le proprie performance.

Con una buona ripresa si possono notare tanti errori, come quelli relativi alla postura, ad esempio. Un bravo allenatore può dare agli sportivi delle ottime indicazioni proprio sulla base di video ottenuti con i droni o con le action cam. Possono essere di grande aiuto anche per gli autodidatti, che vogliono capire se ci sono aspetti in cui possono migliorare. A volte può bastare una piccola correzione per ottenere risultati decisamente migliori.

Inoltre i droni possono essere l’ideale per chi vuole controllare in anticipo il percorso e verificare che non ci siano pericolosi ostacoli.

Le nuove frontiere della tecnologia

La tecnologia dei droni è in perenne evoluzione. Lo scopo è quello di offrire al pubblico dei droni che siano il più possibile “intelligenti”, oltre che leggeri e poco ingombranti. Tra le migliori funzionalità c’è senza alcun dubbio il “follow me”, grazie al quale i droni possono seguire in maniera completamente automatica gli sportivi durante tutto il loro percorso.

Oltre a ciò non mancano dispositivi pronti a trasmettere le immagini in live streaming, perfetti per chi ha un buon seguito sui social media e vuole mostrare le proprie performance alla community in tempo reale.

















