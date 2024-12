Savona, rubano la borsa di un'anziana nel parcheggio di un centro commerciale: arrestati dai Carabinieri

In previsione delle imminenti festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona ha predisposto un’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nelle zone più sensibili della città di Savona e nei vari comuni del territorio.

Nella giornata di ieri, i tre soggetti (due uomini e una donna tra i 40 e 46 anni di origine Sudamericana), già noti alle Forze dell’Ordine per aver commesso in passato reati con analogo modus operandi, hanno individuato l’anziana donna come possibile vittima mentre stava effettuando alcuni acquisti all’interno del centro commerciale. Dopo averla seguita nel parcheggio esterno, l’hanno avvicinata e distratta con una scusa, rubandogli la sua borsa per poi darsi immediatamente alla fuga a bordo di un’auto.