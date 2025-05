Mezzo pesante si ribalta sulla A10, traffico in tilt verso Genova

AGGIORNAMENTO DELLE 18.00: Alle 17:45 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Aeroporto in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 4+300, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato occupando completamente la carreggiata e disperdendo carburante sul piano viabile.

Per riaprire il tratto nel minor tempo possibile, Autostrade per l'Italia ha attivato una task force con 40 persone e 20 mezzi. Agli utenti in coda gli operatori di Aspi hanno distribuito 4.500 bottigliette d'acqua.

Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su una corsia e si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Varazze e il bivio con la A26 in direzione Genova.

Inoltre, si registrano ripercussioni in A26 nel tratto compreso tra Masone e l'allacciamento con la A10 in direzione Genova.

Per gli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la A26, svoltare sulla Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. Per gli utenti in A26 provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00: Poco prima delle 15:00, sulla A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Aeroporto in direzione Genova, dove sono in corso le operazioni di ripristino dell'incidente avvenuto all'altezza del km 4+300. L'incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato occupando completamente la carreggiata e disperdendo carburante sul piano viabile. Al fine di riaprire il tratto nel minor tempo possibile, Autostrade per l'Italia ha attivato una task force con 40 persone e 20 mezzi. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è sbloccato e si registrano 2 km di coda tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova. Per gli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, dopo la deviazione obbligatoria in A26, si consiglia di svoltare sulla Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. Per gli utenti in A26 provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. Per gli utenti provenienti da Savona e diretti verso Milano, si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e successivamente la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Milano.



AGGIORNAMENTO : Alle ore 12:15 circa, sulla A10 Genova-Savona, sono in corso le operazioni di ripristino dell'incidente avvenuto all'altezza del km 4+300, che ha causato la temporanea chiusura del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto verso Genova. L'incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato occupando completamente la carreggiata e disperdendo carburante sul piano viabile. Al fine di riaprire il tratto nel minor tempo possibile, Autostrade per l'Italia ha attivato una task force con 40 persone e 20 mezzi.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è sbloccato e si registrano 3 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria a Genova Pra'. Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Inoltre, l'incidente sta causando ripercussioni anche sulla A26 Genova-Gravellona nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10 verso Genova.

Per gli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Pra’, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto. In alternativa, per le lunghe percorrenze degli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la A26 in direzione Gravellona Toce, svoltare sulla Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. Per gli utenti in A26 diretti verso Genova, si consiglia di prendere la Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. Per gli utenti provenienti da Savona e diretti verso Milano, si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e successivamente la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Milano.

Alle ore 9:45 circa, sulla A10 Genova-Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto verso Genova, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 4+300, in corrispondenza dell'uscita della galleria Cantarena, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato occupando completamente la carreggiata e disperdendo carburante sul piano viabile.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato.

Per gli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Pra’, si consiglia di percorre la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto.