Maltempo nel Finalese, a Rialto si traccia un bilancio dei danni: criticità sparse sulla viabilità

Un bilancio ancora provvisorio, utile però a fotografare la situazione dopo l'ondata di maltempo che in settimana ha colpito il Finalese, e ad avviare con tempestività le azioni necessarie a garantire la sicurezza di uno dei territori più fragili del ponente e, quindi, dei suoi cittadini. E' quello tracciato dal Comune di Rialto, uno tra i più colpiti dalle forti piogge dello scorso martedì.

Terminate le due allerte consecutive - nelle giornate di martedì e mercoledì, per l'appunto - l’Amministrazione comunale ha avviato una prima fase di ricognizione per valutare i danni e pianificare ulteriori interventi di ripristino delle situazioni a rischio o mitigazione del pericolo.

Il personale dell’Ufficio Tecnico, col supporto di una geologa incaricata a sostegno, ha effettuato sopralluoghi puntuali da cui sono emerse diverse criticità che richiederanno attenzione nelle prossime settimane.

Tra le problematiche più rilevanti emerse vi è stata la necessità di istituire un senso unico alternato su via Melogno (in località Barca) e su via San Lorenzo, nel tratto compreso tra il bivio per via Piandarena e località Berea. Sono inoltre stati segnalati smottamenti di lieve entità e l’occlusione di alcune tombinature, mentre il ruscellamento delle acque piovane dalle strade secondarie ha provocato l’accumulo di detriti lungo la viabilità principale. In via Vene si è inoltre registrata la formazione di buche sul manto stradale.

"Alcuni interventi sono già stati eseguiti, grazie all'operato di alcuni volontari, del personale comunale e della ditta appositamente incaricata" ricordano dall'Amministrazione Doglio sui propri canali social. "A tutti - aggiungono - vanno i nostri ringraziamenti per l'operato".

Per quanto riguarda la Strada Provinciale n. 17, le criticità riscontrate sono state prontamente segnalate all’ente competente, che ha già provveduto a eseguire le prime operazioni di sgombero e i sopralluoghi tecnici necessari alla pianificazione degli interventi successivi.