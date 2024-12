Borghetto S. Spirito, primo torneo di scacchi a squadre miste all’IC “Val Varatella”

Martedì 17 dicembre 2024 nel plesso della Scuola Primaria “A. Gramsci” di Borghetto S. Spirito si è svolto il primo torneo di scacchi a squadre miste. Trenta giocatori suddivisi in sei gironi si sono cimentati, per circa due ore, tra pedoni, cavalli e alfieri.

Grazie ai progetti dell’ampiamento dell’offerta formativa e ai contributi ottenuti con il PNRR tale iniziativa ha il duplice obiettivo di promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. In quest’anno scolastico, nel nostro IC, sono stati avviati circa una ventina di percorsi formativi tra cui quattro corsi di scacchi, tre per studenti principianti e uno per studenti esperti. Il dirigente e gli insegnanti ritengono infatti che la pratica scacchistica, oltre alla naturale stimolazione delle competenze logiche, porti all’affinamento dell’intuizione e della capacità di risolvere situazioni problematiche e che produca l’accettazione dei propri limiti e degli insuccessi da un lato e dall’altro il consolidamento dell’esercizio della pazienza, della correttezza, del rispetto delle regole e dell’avversario.

È stato dimostrato, inoltre, che l’utilizzo degli scacchi (sport della mente) a scuola sia un valido supporto per lo sviluppo delle competenze matematiche, perché richiede il saper riconoscere e formulare problemi matematici in situazioni varie, ma soprattutto perché favorisce l’interazione con gli altri, ponendo i ragazzi di fronte alla necessità di tener conto del punto di vista altrui, superando così il naturale egocentrismo ed aprendosi ad un confronto positivo con gli altri.

Dopo questo primo torneo ne verrà organizzato anche uno d’istituto nel mese di aprile. Inoltre una selezione di alunni dell’IC, come lo scorso anno, parteciperà alla fase regionale che si terrà a Genova nel mese di maggio.