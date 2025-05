Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni: come è stato possibile?

Per i Bolognesi la notte del 24 Maggio 2024 resterà scolpita nella memoria di tutti i tifosi come il ritorno dello storico trionfo, in quanto durante il corso della serata si è consumata la partita che ha riportato la Coppa Italia in casa dopo ben 51 anni di attesa.

Eh si, avete letto bene: 51 anni di attesa in quanto l’ultimo trofeo del genere risaliva al 1974.

Eppure Paolo Zanetti ci è riuscito, sconfiggendo il Milan 1 a 0 grazie a un gol decisivo di Dan Ndoye: come è stato possibile arrivare a questo risultato? Questo è l'articolo giusto per rispondere a queste domande, giusto per capire il livello di prontezza del Bologna in questo fine stagione 2024/2025.

Squadra che vince non va cambiata

I 29.303 tifosi del Bologna che sono arrivati a Roma per la finale disputata allo Stadio Olimpico probabilmente non hanno potuto credere ai loro occhi, nonostante fossero li tutti speranzosi riguardo la vittoria; tra questi, tra le altre cose, figuravano anche ex-giocatori come Roberto Baggio, Giacomino Bulgarelli o Sinisa Mihajlovic, e anche stelle della musica o Cesare Cremonini, Gianni Morandi o Luca Carboni.

La vittoria del Bologna, tanto attesa e desiderata, è stata raggiunta grazie a una combinazione di fattori che Zanetti ha saputo mettere nei posti giusti col peso giusto. Il gol decisivo è arrivato all’ottavo minuto del secondo tempo, dopo oltre cinquanta minuti di partita comunque tesi e combattuti; questo è stato il risultato di una manovra corale tra Freuler, Santiago Castro e Ndoye, che si è ritrovato in una posizione di vantaggio dove ha potuto calciare con grande precisione vicino al palo. Il Milan, a quel punto, non è riuscito a reagire in maniera efficace anche a causa delle prestazioni sub-par di giocatori come Reijnders o Pulisic, fallendo nello scardinare la difesa del Bologna che si è dimostrata più solida che mai.

L’equilibrio ha pagato e la ricompensa è stata una gioia incontenibile

Zanetti ha dimostrato di aver messo insieme, e allenato, una squadra particolarmente equilibrata e ben costruita, puntando nel bilanciare attacco e difesa. La prima metà della partita è stata infatti giocata dal Bologna in maniera molto aggressiva, puntando a un pressing alto e a una gestione del gioco attenta e concreta mentre ciò che è venuto dopo ha dato dimostrazione di quanto il Bologna sia stato capace di contenere la squadra avversaria con tecnica e forza fisica.

Dopo il triplice fischio inutile provare a spiegare a parole la reazione del pubblico e della squadra. Quest’ultima si è rapidamente diretta verso la corsa nord per celebrare con i tifosi, il tutto mentre l’allenatore era mani al cielo estasiato per il risultato ottenuto. Per il Bologna questa Coppa Italia è un medaglia al merito che simboleggia un ulteriore passo verso la rinascita della squadra, che nonostante anni difficili è riuscita a ritrovare una sua stabilità all’interno dell’odierno calcio italiano.



















