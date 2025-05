Nella Baia del Sole sventolano le vele tricolori: la Nazionale femminile di vela si allena ad Alassio sotto la guida di Gianfranco Sibello

Le acque della Baia del Sole sono più azzurre che mai con l’arrivo della Nazionale femminile della classe olimpica 49er FX impegnata con due imbarcazioni in questi giorni in un’intensa sessione di allenamento al largo di Alassio. A guidare il team è il grandissimo Gianfranco Sibello, tecnico federale e protagonista — insieme al fratello Pietro — di imprese epiche nella storia della vela. Sibello resterà in città con le atlete fino al 20 maggio, per un programma intensivo di preparazione in vista del Campionato Europeo che si terrà ai primi di giugno a Salonicco.

“È per me un grande piacere – sottolinea Gianfranco Sibello - tornare in mare ad Alassio, un luogo speciale per me, dove insieme a mio fratello Pietro ho costruito alcuni dei momenti più belli e importanti della mia carriera da atleta. Dal 2013 ho intrapreso il percorso da allenatore, e tornare qui oggi con la Nazionale è anche l’occasione per riassaporare il clima familiare della mia città natale. Abbiamo scelto la Baia del Sole per questi allenamenti per le sue condizioni ideali, in vista del Campionato Europeo che si terrà ai primi di giugno a Salonicco. Conosco bene queste acque e so che è l’ambiente giusto per preparare al meglio le nostre atlete, che hanno grandi potenzialità. Sofia Giunchiglia e Giulia Schio, che l’anno scorso hanno vinto il Mondiale nella classe 49er FX Junior, sono un team in forza alle Fiamme Gialle, con tutte le carte in regola per ambire anche in questa occasione al podio. In parallelo, stiamo lavorando con l'equipaggio formato da Jana Germani – quinta alle ultime Olimpiadi – che ha intrapreso una nuova fase della sua carriera, affiancandosi a Bianca Caruso, proveniente dalla classe 470. Si tratta di un progetto tecnico ambizioso: un nuovo ruolo per Jana, una nuova imbarcazione, un nuovo equilibrio da costruire. Per entrambe queste atlete della Marina Militare il percorso è ancora in evoluzione, ma la direzione è quella giusta, mostrando già ora di poter competere ad altissimi livelli”.

"I fratelli Sibello continuano a farci sognare - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti – Questa volta è Gianfranco, con le straordinarie manovre della squadra azzurra femminile che sta allenando al largo di Alassio. È un grande orgoglio per la nostra città dare il bentornato a un campione di questo livello, alassino, e accogliere una squadra così talentuosa. Un’occasione straordinaria per ammirare da vicino le spettacolari evoluzioni offerte dalle azzurre con questa deriva ad alte prestazioni, regalando emozioni impareggiabili a residenti e visitatori. Il nostro augurio più sentito è che questa preziosa occasione possa ispirare soprattutto i più giovani, alimentando una nuova generazione di appassionati e futuri atleti professionisti”.

“Alla Marina di Alassio – sottolinea il suo presidente Rinaldo Agostini - siamo sempre felici quando i nostri ragazzi, che hanno iniziato alla Scuola Vela del CNAM Alassio, ritornano da Allenatori di Squadra Olimpica. In particolare per me, che sono stato il primo Istruttore di Vela di Gianfranco e di Pietro”.

Il presidente del Circolo Nautico al Mare di Alassio, Carlo Canepa, aggiunge: “Il legame tra Gianfranco e il CNAM, nato quando il papà Francesco (olimpionico di Tempest) iscrisse i figli alla scuola vela, è continuato quando i due ragazzi sono diventati “grandi” e continua oggi con gli allenamenti della squadra nazionale 49er FX, ma soprattutto con il coordinamento della scuola vela CNAM ed in particolare della squadra agonistica che in questo 2025 (centenario CNAM) ha conseguito i primi brillanti risultati: Matteo Vigo, Ginevra Poggi e Flavio Dalmasso rispettivamente 2^ 4^ e 11^ alla regata internazionale dell’accademia navale di Livorno. Grazie Gianfranco!”.