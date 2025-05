Millesimo ospita i "Lions Multisport Inclusive Games"

Il 31 maggio, a partire dalle ore 9.00, piazza Pertini a Millesimo si trasformerà in un grande spazio di condivisione e gioia per ospitare i "Lions Multisport Inclusive Games": una giornata speciale dedicata all’inclusione sociale attraverso lo sport e il gioco.

L’evento, completamente gratuito e aperto a persone di tutte le (dis)abilità, nasce con l’obiettivo di abbattere barriere – non solo fisiche, ma anche culturali – promuovendo integrazione, uguaglianza e partecipazione attiva. Sarà un’occasione per valorizzare le capacità di ciascuno, in un contesto accogliente dove ogni gesto sportivo diventa un ponte verso l’altro.

A guidare il cuore dell’iniziativa, le parole luminose di Maria Montessori, che ricordano quanto sia prezioso l’equilibrio tra sensibilità e intelligenza nel rapporto con l’altro: “L’educatore deve avere il cuore del poeta e la mente dello scienziato”. Una frase che risuona come un invito a vivere l’inclusione con empatia e visione.

Per partecipare o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare Alessandro al numero +39 351 6419737 oppure scrivere a: larosadeiventiasd01@gmail.com.