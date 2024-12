Capodanno a "L'Acciughina Cucina di Mare"

La cena inizia con un tris di antipasti: gambero, scampo e capasanta, per un'esplosione di freschezza. A seguire, tortelli ripieni di foie gras con tartufo nero, un piatto che unisce morbidezza e intensità. Le tagliatelle nere con riccio di mare, cremose e saporite, conducono al piatto principale: ombrina e cavolo, un abbinamento che celebra l’armonia tra mare e terra.



Il dolce finale è uno spumone al pistacchio, semplice ma avvolgente, perfetto per chiudere la serata con dolcezza.



L’esperienza a "L’Acciughina" è pensata per offrire un'esperienza esclusiva: lo chef Mirko Muzzioli, il suo team e lo staff di sala accoglieranno i loro ospiti con professionalità e calore.

Quest’anno, inoltre, il ristorante si arricchisce del "Giardino d’Inverno", un nuovo elegante spazio, perfetto per brindare all’arrivo del nuovo anno.



Se desideri un Capodanno all’insegna della buona cucina e di un’atmosfera intima, "L’Acciughina Cucina di Mare" è il luogo ideale per una serata in compagnia.

Prenota il tuo tavolo e goditi una cena speciale:

Tel. 0184.1952272

info@lacciughinacucinadimare.it

www.lacciughinacucinadimare.it