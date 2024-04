Una targa per ricordare Enrico Rembado, sindaco di Borgio Verezzi per 26 anni

Domenica 14 aprile verso le ore 11, in piazza Sant’Agostino, in occasione dell’apertura della manifestazione “Verezzi in Fiore”, avrà luogo l’inaugurazione della targa commemorativa dedicata ad Enrico Rembado, a poco più di un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 15 febbraio 2023.

Enrico Rembado, per ben 26 anni sindaco di Borgio Verezzi, ha svolto il proprio mandato con passione e dedizione, favorendo lo sviluppo del paese anche grazie all’ideazione e alla pluriennale direzione del prestigioso Festival Teatrale verezzino, divenuto poi nei decenni evento di livello nazionale e punto di riferimento culturale dell’intero territorio.

Proprio in virtù della stima, del rispetto e dell’affetto che la cittadinanza tutta, le associazioni e le istituzioni locali gli riconoscono, l’Associazione Vivere Verezzi, in accordo con il comune, ha deciso di fissare in maniera indelebile sui muri di Piazza Sant’Agostino, culla del Festival Teatrale e cuore pulsante del borgo verezzino, il nome di Enrico Rembado.

Si tratta di una targa semplice, sobria, con queste parole scolpite nella pietra: "A Enrico Rembado – Sindaco di Borgio Verezzi dal 1975 al 2001". Ideatore, fondatore e direttore artistico del Festival Teatrale di Borgio Verezzi per oltre trent’anni, con la sua visione lungimirante e appassionata ha saputo portare sul palco di Piazza Sant’Agostino i grandi nomi del teatro italiano, avviando un percorso artistico e culturale virtuoso, che ancora oggi continua, garantendo notorietà e prestigio a tutto il paese.

Gianpaolo Pisano, presidente dell’Associazione Vivere Verezzi, commenta: "Siamo onorati di poter inaugurare la targa in memoria di Enrico Rembado nel giorno di apertura del tradizionale evento Verezzi in Fiore, quando le borgate si riempiono di colore. L’Associazione Vivere Verezzi, nata dopo gli esordi del Festival ad opera del Comitato Manifestazioni Culturali locale, ha da sempre collaborato attivamente per l’organizzazione e la crescita del Festival estivo in Piazza Sant’Agostino. Riteniamo importante e significativo ricordare proprio in questo luogo l’ideatore del percorso artistico e culturale che ancora oggi continua, garantendo notorietà e prestigio al paese".

Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi, prosegue: "Ricordo che vive, cresce e fa crescere… una “semplice” idea che ha trasformato una intera comunità e che ha donato nuovi spazi: visibilità, cultura e valore. Una semplice targa ricorda l’uomo, e frasi essenziali, come questa nostra terra, ci parlano di quanto grande è stato il progetto. Quale il messaggio per tutti noi, oggi? Sicuramente l’importanza di amare il proprio paese, essere creativi e coraggiosi, non aver paura delle sfide, rispettare l’ambiente e saper ispirare cultura, essere comunità e scegliere di rinunciare ai propri egoismi per il bene collettivo. Il teatro, il Festival Teatrale, sono una grande palestra di vita, bello esserci!".

All’inaugurazione della targa sarà presente Marcella Rembado, figlia di Enrico. Queste le sue parole di ringraziamento: "Ringrazio di cuore l’Associazione Vivere Verezzi e il Comune perché oggi sono due volte felice… per l’omaggio di questa targa dedicata al mio papà e per il luogo in cui viene affissa. Ho trascorso in questa casa le estati più belle della mia infanzia - e anche qualche settimana di gelidi inverni senza riscaldamento - e ancora oggi la sogno spesso con noi, io e i miei genitori, dentro. Qui sono stata una bambina libera, una bambina privilegiata. E sempre qui, affacciata da quella finestra e da quel terrazzo e in questa piazzetta, ho imparato il gioco serio del teatro. La libertà e il gioco del teatro hanno reso la mia vita migliore. Grazie papà".

Dopo l’inaugurazione, in piazzetta risuoneranno le melodie del concerto di chitarra del Maestro Riccardo Pampararo, amico di Enrico Rembado.