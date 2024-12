"Antiche musiche", "Note sotto l'Albero" e il Duo Bonnin: gli eventi natalizi in diocesi

A Savona, in collaborazione con il Complesso Monumentale della Cattedrale, sabato 21 dicembre alle ore 17, nella Cappella Sistina in piazza del Duomo, l'associazione Pro Musica Antiqua organizza la nuova edizione del concerto "Antiche Musiche Natalizie". Si esibiranno il soprano Maria Catharina Smits, la violinista Annalisa Del Grosso, Gaetano Conte alla dulciana e ai flauti, e il clavicembalista Mario Del Grosso. Gli allievi del progetto "Musica e Arte nel pensiero filosofico" presenteranno la fiaba "Il Presepe di san Francesco" in musica. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 15:30, dalla visita guidata al coro ligneo della Cattedrale. L’ingresso sarà gratuito. Per informazioni è possibile contattare l'associazione ai numeri di telefono 019823695 e 3389032349.

Sempre il 21 dicembre, alle ore 21, nella Cattedrale Nostra Signora Assunta avrà luogo il concerto "Dona nobis pacem". Paolo Venturino eseguirà la "Sinfonia n. 1" del compositore francese Louis Victor Jules Vierne all'organo Mascioni 1935. La serata si ispirerà alle parole del profeta Isaia: "Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce" e sarà introdotta dal rettore don Piero Giacosa.

Nell'ambito del Progetto SAI 2023 - 2025, e insieme ad ArciMedia Cooperativa Sociale, il Comune di Albisola Superiore promuove la minirassegna "SAI... che Natale!". Lunedì 23 dicembre, alle ore 21:15, si terrà la "Mezzo Sotto Vocal Night", spettacolo musicale del quintetto vocale Mezzo Sotto. Giovedì 26 dicembre, alle 21:15, al Teatro don Natale Leone, in via Cristoforo Colombo 42, l'Ensemble a Pizzico Antonio Vivaldi proporrà il concerto "Note sotto l'Albero".

Ancora a Savona, venerdì 27 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà, l'Accademia Teresiana invita al concerto gospel dell'Holy Heart Gospel Choir. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 3792892825, inviare un'e-mail all'indirizzo info@teresianasavona.org o consultare il sito web teresianasavona.org.

A Varazze, sabato 28 dicembre, dalle ore 15:30, la Confraternita Nostra Signora Assunta invita a una visita guidata alle vecchie mura cittadine, in collaborazione con l'Associazione Tre Borghi. Il ritrovo sarà nel piazzale dell'oratorio della confraternita, all'incrocio tra le vie Carlo Nocelli e Montegrappa. Mercoledì 1° gennaio, alle 17, in oratorio, il Duo Bonnin, formato dal soprano Lorena Bonnin e dal pianista Carlos Bonnin, si esibirà in concerto con brani di Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Jules Massenet e Giacomo Puccini, in collaborazione con la Società dei Concerti di Finale Ligure. Entrambi gli eventi saranno gratuiti.