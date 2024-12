Confuoco a Varazze, la fiamma sale alta in cielo per un buon 2025

A Varazze fiamma alta e dritta in piazza Sant'Ambrogio per la tradizionale cerimonia del Confuoco. Gli auspici per il 2025 che sta arrivando sono buoni, perché la fiamma, dritta, ha annunciato un anno fortunato.

Nel comune varazzino spazio quindi alla storica tradizione e questa mattina è stato acceso il ceppo con il fumo e la fiamma che è andata dritto verso il cielo.

La classica cerimonia si è svolta con canti e balli e costumi medievali e la presenza dell'abate, del sindaco Luigi Pierfederici oltre all'associazione culturale "U Campanin Russu" che ha organizzato l'iniziativa in collaborazione con la Confraternita "N.S. Assunta", l'Associazione "Sacre Rappresentazioni di S. Caterina da Siena" e l'intervento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica "Danzastudio Varazze" di Giovanna Badano.

"Dritto nel cielo il fumo del ramo di alloro bruciato quale segno di buon auspicio per il nuovo anno" ha detto il primo cittadino varazzino.