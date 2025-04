"W l’ignoranza!": a Piana Crixia un incontro per riflettere sull’analfabetismo funzionale e il valore del dubbio

Sabato 5 aprile si è tenuto, presso la sede del Comitato Vivi Piana Crixia, l’ultimo dei tre appuntamenti del ciclo Alla ricerca della verità tra storia, filosofia e scienza, condotto dalla professoressa Rosanna Lavagna. L’incontro, dal titolo W l’ignoranza! Una provocazione? Forse sì, forse no…, ha attirato un pubblico numeroso e partecipe, confermando il crescente interesse della comunità verso temi culturali e di attualità.

Dietro quella che a prima vista potrebbe sembrare solo una frase ironica o provocatoria, si cela invece una riflessione profonda su una delle questioni più rilevanti della società contemporanea: l’analfabetismo funzionale. Che cosa significa oggi essere analfabeti funzionali? E quali ripercussioni ha questo fenomeno sulla vita collettiva, sulla democrazia, sullo sviluppo scientifico e culturale?

La prof.ssa Lavagna ha guidato i presenti in un percorso che ha intrecciato filosofia antica e scienza moderna. Nella prima parte dell’incontro ha evidenziato come il concetto di “ignoranza” possa assumere un significato positivo, se inteso come consapevolezza dei propri limiti. Un’idea già centrale nel pensiero socratico: sapere di non sapere come punto di partenza per la ricerca autentica del sapere.

Questa visione è stata ripresa anche da pensatori successivi, come Nicola Cusano nel Quattrocento, e trova oggi riscontro in ambito scientifico, ad esempio nei lavori dello psicologo Daniel Dunning e del sociologo Justin Kruger — noti per l’effetto che porta il loro nome — e del neurobiologo Stuart Firestein, autore del libro Ignorance: How It Drives Science. Tutti concordano nel riconoscere che l’ignoranza, intesa non come mancanza di cultura, ma come spinta alla curiosità e alla scoperta, è un motore fondamentale della conoscenza.

In questo contesto, è emerso anche un aspetto critico della contemporaneità: la crescente difficoltà, in un mondo sovraccarico di informazioni e dominato dai social media, nel distinguere tra verità e fake news. Un problema culturale e sociale di grande portata, che rende ancora più urgente sviluppare spirito critico e strumenti di comprensione profonda.

L’incontro si è concluso con un vivace dibattito, durante il quale numerosi partecipanti hanno posto domande e condiviso riflessioni, confermando la capacità del Comitato Vivi Piana Crixia di creare momenti di confronto stimolanti e di qualità culturale. Con questo terzo evento si chiude un ciclo che ha saputo mettere in dialogo saperi diversi e che, a giudicare dalla partecipazione, ha lasciato un segno nella comunità locale. Il Comitato rinnova il proprio impegno nella promozione culturale e dà appuntamento alle prossime iniziative.