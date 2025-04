Prima veleggiata del ricostituito Gruppo Vela Assonautica

Si è svolta domenica, organizzata da Assonautica Provinciale di Savona, la prima di una serie di veleggiate. Un briefing iniziale durante il quale sono state fornite informazioni sulle regole di sicurezza e sul percorso da seguire, una partenza puntuale alle ore nove. Gli equipaggi sono sfilati con le loro barche di fronte a Piazzale Eroe dei Due Mondi per proseguire verso ponente fino ai limiti del quartiere Fornaci favoriti da una leggera e ben distesa aria da levante eseguendo il percorso a bastone facendo un giro e mezzo.

Questo evento ha offerto l'opportunità di godere della bellezza del nostro litorale e di vivere la passione per la navigazione a vela, nello splendido scenario del litorale di Savona, luogo ideale per gli sport acquatici grazie alle sue acque tranquille. Hanno partecipato diverse imbarcazioni a vela con velisti di tutte le età e livelli di esperienza.

Al termine della prova, presso la banchina di Miramare, premiazione dei primi tre classificati e premi a sorteggio per gli equipaggi. L'evento si è piacevolmente concluso con un rinfresco.

Il successo della manifestazione è confermato dai messaggi ricevuti, dimostrazione che l'impegno nell'organizzazione è stato riconosciuto ed apprezzato dai partecipanti.

"Il vento non ci ha dato buono ... ma tutti contenti della riuscita dell’evento. Grazie per la giornata. Bravi!! in attesa del prossimo incontro".

"Complimenti agli organizzatori, immagino la caparbietà e l’impegno che avete messo? Bella giornata".

"Grazie per la bella giornata, specialmente a chi si è prodigato per l’organizzazione".

"Eventi come questo sono fondamentali per promuovere la cultura della vela e sensibilizzare le persone sull'importanza della tutela del nostro ambiente marino. Non vediamo l'ora di partecipare alla prossima edizione!".

"Le manifestazioni veliche, dando sfogo alla voglia di libertà, contribuiscono a rafforzare il legame con il mare. Grazie a tutti i partecipanti a questa prima veleggiata, ai soci che hanno prestato assistenza ed agli organizzatori. Il "Gruppo Vela" si è ricostituito da poco, è solo agli inizi ma l'entusiasmo e la volontà non mancano..... Buon vento a tutti!", spiegano da Assonautica.