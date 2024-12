Vìola ripetutamente il divieto di dimora nel savonese, ventisettenne già indagato finisce in carcere

Nei giorni scorsi i poliziotti delle Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato, a Savona, un ventisettenne di origine straniera, dando esecuzione alla custodia cautelare in carcere recentemente disposta dal Gip del Tribunale savonese in sostituzione di quella del divieto di dimora nel territorio della provincia.

L’uomo era infatti da tempo sottoposto a quest'ultima misura a seguito del suo coinvolgimento nella vasta operazione di polizia denominata “White & Coffee”, per il contrasto dello spaccio di droga in Piazza del Popolo. L'operazione era culminata, lo scorso febbraio, con numerosi arresti eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Savona.

In ragione di diverse violazioni del divieto di dimora accertate dai poliziotti delle Volanti, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento restrittivo, eseguito dagli stessi operatori in servizio di controllo del territorio che, prontamente, hanno rintracciato l’uomo in zona Prolungamento.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere, e quindi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria stessa.