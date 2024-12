L'interpretazione magistrale di Antonella Ruggiero incanta Finale, da grandi classici del suo repertorio a canti più "natalizi"

Auditorium Destefanis di Finalborgo gremitissimo lunedì sera per il concerto natalizio di Antonella Ruggiero, primo dei tre concerti previsti per l'edizione invernale del Finale Music Festival.

L'ex cantante dei Matia Bazar, accompagnata al pianoforte da Robeto Olzer, ha incantato il pubblico con una intensa esibizione, più volte sottolineata dagli applausi entusiasti degli spettatori.

Il suo repertorio, sapientemente intervallato da canti natalizi, la sua voce unica e la scenografia accuratamente preparata, hanno creato momenti di assoluta magia!

Ad aprire il concerto l'esibizione della cantautrice bolognese Helle, tra le artiste più promettenti della nuova musica italiana.

Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale espressa dal sindaco Angelo Berlangieri: "Volevamo offrire ai nostri concittadini e ai nostri ospiti un concerto natalizio che regalasse grandi emozioni. Vedere la nostra comunità così partecipe ed entusiasta di ritrovarsi riunita ad un evento culturale è per noi morivo di grande soddisfazione".

Compiaciuto del risultato l'assessore e vicesindaco Maura Firpo: "Siamo molto soddisfatti del grande successo della serata. Stiamo lavorando per costruire un calendario di eventi diversificato e spalmato lungo tutto l'arco dell'anno per rendere sempre più viva e attrattiva la nostra città. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione dell'evento, a partire dagli uffici comunali e dai volontari, sempre numerosi e appassionati".

Roberto Grossi, che ha curato la direzione artistica in collaborazione con Fabio Gallo, ricorda i prossimi appuntamenti: "Siamo felici del grande successo del primo dei tre concerti straordinari che si terranno sempre all'Auditorium Destefanis di Finalborgo in questo periodo natalizio: l'appuntamento è per lunedì 30 dicembre per il concerto degli Yo Yo Mundi che festeggiano il loro 35 anniversario con un grande spettacolo ed una mostra già visitabile nel vicino Oratorio dei Disciplinanti, e per Venerdì 3 gennaio per il concerto dei Perturbazione dedicato alla "La buona novella" di Fabrizio de Andrè. Gli eventi dedicati agli "incontri con la musica" del Finale Music Festival proseguiranno lungo tutto l'arco dell'anno, ad impreziosire l'offerta culturale della nostra città".

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.