Toirano, sarà restaurata la facciata dell’Oratorio dei Santi Pietro e Rocco

La notizia era attesa da tempo e, come capita solo nelle belle storie, è arrivata alla vigilia di Natale. Proprio nei giorni scorsi, infatti, la Parrocchia di Toirano ha ricevuto da parte della Soprintendenza il Nulla Osta autorizzativo per il restauro conservativo della facciata esterna dell’Oratorio dei Santi Pietro e Rocco di località Barescione.

L’esito positivo del parere della Soprintendenza è solo una delle ultime tappe di un percorso che parte da lontano come racconta Davide Bruzzone, Presidente dell’Associazione di San Rocco: “La Sagra di San Rocco era, anni fa, una delle feste più grandi e apprezzate della Liguria. Poi, per vari motivi, non si svolse più per molto tempo.