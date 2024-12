Finale, gli Alpini perdono un punto di riferimento: si è spento il capogruppo Andrea Bruzzone

Si ritroveranno questa mattina (27 dicembre, ndr), alle ore 10, nella basilica di San Biagio in Finalborgo, gli alpini finalesi e non solo insieme ai tanti amici e conoscenti per dare l'ultimo saluto ad Andrea Bruzzone.

Il capogruppo delle penne nere del gruppo "Pertica" di Finale Ligure si è infatti spento nei giorni scorsi all'età di 84 anni.

Da anni era diventato un punto di riferimento per gli alpini locali, promuovendo anche alcune iniziative negli anni passati per la cura del territorio. Oltre all'immancabile presenza alle ricorrenze civili alle quali era sempre partecipe.

Andrea lascia la moglie Rosanna, la figlia Stefania e i nipoti. Dopo le esequie il feretro verrà trasferito al cimitero di Bardineto dove riposerà al fianco dell'amato figlio Gianni, purtroppo scomparso alcuni anni fa.