Cessione Piaggio Aero, Invernizzi (FdI): "Svolta industriale significativa dopo anni di incertezze"

“La cessione di Piaggio Aerospace a Baykar, autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta una svolta significativa per il futuro dell’industria aerospaziale italiana e per il settore della difesa. Avevo seguito in campagna elettorale la vicenda Piaggio raccogliendo le preoccupazioni di sindacati e lavoratori. Ora, dopo anni di difficoltà e la lunga amministrazione straordinaria, l’operazione sembra porre fine a una vertenza che rappresenta una svolta decisiva per l’azienda con sede a Villanova d’Albenga e Sestri Ponente”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria Rocco Invernizzi.

“La situazione di Piaggio Aerospace, dal 2018 ad oggi, ha avuto ripercussioni anche sulla sua azienda satellite LaerH di Albenga. Due aziende simbolo per l’industria aeronautica italiana con sede nel comprensorio albenganese di altissimo livello. Sia Piaggio Aerospace che LaerH hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo dell’industria aeronautica italiana - sottolinea Invernizzi - La decisione di affidare il rilancio a una compagnia turca apre la strada a un possibile rafforzamento della cooperazione tra Italia e Turchia in un settore ad alta tecnologia dove Villanova e Albenga avranno un ruolo importante per Piaggio e per il territorio”.

“Il nostro auspicio - afferma il capogruppo del partito di Giorgia Meloni - è quello che il consolidamento della partnership industriale con Baykar possa portare a nuove opportunità di sviluppo e opportunità occupazionali”.

“Un’operazione che - come sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia - può essere vista sotto una luce positiva se considerata come parte di un processo di rilancio delle nostre industrie, in grado di attrarre investimenti stranieri e favorire lo sviluppo di tecnologie avanzate”.