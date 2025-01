Percorsi ciclopedonali e depositi biciclette in stazione, dopo 7 anni nuova proroga a fine 2025 per i progetti a Savona e Celle

Una proroga dei lavori concessa fino al 31 dicembre 2025 per il progetto "Distretto Smart Comunità Savonesi-Smart Mobility" al quale avevano aderito 7 anni fa i comuni di Savona, Albissola Marina e Celle Ligure con capofila la Provincia.

A distanza quindi di anni non si è ancora chiusa la partita progettuale che vede coinvolte le tre amministrazioni per progetti redatti da I.P.S. costituiti da una serie di interventi infrastrutturali e immateriali con lo scopo di incentivare scelte di mobilità urbane degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro, prevedendo interventi per complessivi 14 milioni 760 mila euro.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vista la richiesta di finanziamento da parte della Provincia aveva ammesso a cofinanziamento la proposta progettuale presentata per la realizzazione dell'intervento per circa 1 milione di euro e successivamente era stato approvato il Programma Operativo di Dettaglio (POD) trasferendo circa 300mila euro.

Palazzo Nervi aveva poi approvato il disciplinare per l'affidamento dell'incarico a Ire per le attività di rimodulazione del POD, la progettazione definitiva ed esecutiva, l'affidamento ed esecuzione dei lavori e il ruolo di centrale di committenza.

Dopo una richiesta di proroga a settembre 2023 approvata dal Ministero (che ha ridotto però il cofinanziamento) ne era stata richiesta una ulteriore a fine anno del 2024. A seguito delle modifiche progettuali, il costo totale degli interventi è passato a 12 milioni e 468mila euro (era già scesa dai 14 milioni e 760mila ai 12 milioni e 825mila euro nel 2022) con il cofinanziamento del Comune di Savona che si attesta sugli 11 milioni e 547mila euro e 250mila euro per il Comune di Celle, sceso a zero invece per il Comune di Albissola.

In merito alla realizzazione di un sistema di depositi sicuri per biciclette il Comune di Savona starebbe cercando di contrattualizzare con RFI la locazione del locale individuato dentro la stazione ferroviaria. E' comunque in fase di conclusione la progettazione esecutiva dell’intervento, che prevede la realizzazione di 30 stalli rispetto ai precedenti 28.

Per la velostazione di Celle il numero degli stalli è passato da 36 a 34, di cui 2 dedicati alle bici elettriche. L’avvio della gara per l’affidamento dei lavori delle due velostazioni è previsto entro il 31 marzo del 2025. La fine degli interventi è prevista entro la fine del prossimo anno.

Sulla realizzazione di un nuovo sistema di mobilità sostenibile ciclopedonale a Savona era stata prevista la riqualificazione dell'asse litoraneo di Via Nizza attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale nel tratto tra le Fornaci, zona Scaletto e Zinola.

La proposta progettuale prevede un cofinanziamento da parte del Comune di Savona tramite le risorse ottenute dalla partecipazione al bando “Periferie Urbane” e due dei tre lotti sono stati conclusi e collaudati. Il terzo lotto dopo avere subito una sospensione dei lavori a causa dell’emergere del problema legato all’aumento dei costi delle forniture di acciaio e legno che aveva lamentato l’impresa aggiudicatrice e del protrarsi dei tempi per la valutazione della perizia presentata dall’impresa da parte dell’Amministrazione Comunale, aveva subito un ritardo dei tempi di realizzazione e non ha potuto concludersi entro la fine del 2024.

ll nuovo cronoprogramma prevede quindi una proroga dei tempi di realizzazione e collaudo del lotto al 30 giugno del 2025. La realizzazione di quest’ultimo lotto risulterebbe essere fondamentale per garantire il cofinanziamento degli altri interventi del progetto e l’esecuzione del progetto "Smart Mobility" nella sua interezza.

Per la realizzazione del percorso ciclopedonale/zona 30 nel tratto tra via Cadorna e il Campus Universitario l'individuazione della scelta tecnica ottimale ha richiesto tempi più lunghi del previsto. Palazzo Sisto nel giugno di questo anno ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento che prevede la realizzazione di corsie ciclabili ed un tratto di percorso ciclabile in sede propria. L’avvio della gara per l’affidamento dei lavori è previsto entro il 31 marzo.

Sulla creazione del percorso ciclopedonale nel tratto tra il Rio Termine e la Passeggiata degli Artisti ad Albissola Marina lo scorso dicembre del 2023 era stato sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione, il Comune albissolese e di Savona, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), Autostrade per l’Italia e ANAS il Masterplan ”Fronte mare di Levante”, che prevede la riorganizzazione del water front di levante, comprendente il terrapieno Margonara.

Il Masterplan prevede, tra l’altro, la realizzazione del tratto di percorso ciclopedonale tra Albissola Marina e Savona, includendo i tratti di ciclabile oggetto del finanziamento.

Le progettazioni già sviluppate dovranno quindi essere recepite ed armonizzate all’interno della progettazione che sarà affidata e coordinata, sulla base del Masterplan, a cura dell'Autorità Portuale.

Le tempistiche di sviluppo della nuova progettazione complessiva non risultano però compatibili con il nuovo termine delle attività del 31 dicembre 2025 per quello le attività dell'intervento sono concluse con lo sviluppo della progettazione. La mancata realizzazione dell'intervento ha comportato la diminuzione del cofinanziamento da parte del Comune di Albissola Marina che cofinanzierà per un importo pari a 40.628 euro e che coprirà il 50% delle spese condotte fino alla definizione della progettazione esecutiva.

Sulla realizzazione del percorso ciclopedonale nel tratto tra le gallerie ex stazione ferroviaria tra Cassisi e la località Roglio a Celle è stata confermata la realizzazione dell’intervento per il quale sono stati completati la progettazione e l’iter autorizzativo. L’individuazione della scelta tecnica ottimale ha richiesto tempi più lunghi del previsto e l'avvio della gara per l’affidamento dei lavori è previsto entro il 31 gennaio.

Con lo scopo di mantenere gli obiettivi del progetto l’iniziativa "Distretto Smart Comunità Savonesi: A scuola ed al lavoro in bici" passa da 8 a 12 mesi.

"Attraverso la collaborazione con piattaforme private di tracciamento gps di nuova generazione (sempre utilizzabili scaricando una semplice applicazione telefonica sul proprio smartphone) sarà possibile monitorare gli spostamenti per un lungo periodo di tempo (12 mesi) e quindi premiare le scuole/aziende che si saranno distinte. Dopo il primo anno, in cui le iniziative saranno attivate attraverso il cofinanziamento ministeriale, le stesse potranno continuare a vivere autonomamente attraverso la collaborazione con sponsor tecnici di zona. I buoni mobilità saranno incentivi economici che saranno erogati ai lavoratori/scuole - viene spiegato - Tali buoni serviranno ad incentivare l’utilizzo delle nuove infrastrutture rendendole note al pubblico utente e saranno messi in palio nell’iniziativa di gamification organizzata con un meccanismo di premialità. Con tali fondi le scuole potranno acquisire le rastrelliere previste. Per garantire una maggiore partecipazione all’iniziativa gli incentivi passano da 5.000 euro a 25.000 euro".