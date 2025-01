Discarica della Ramognina a Varazze, approvato il progetto per la chiusura definitiva

E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato all'avvio delle procedure di approvazione da parte della Provincia.

A tre anni di distanza dall'ultimo conferimento nella discarica della Ramognina a Varazze sarà quindi effettuato un intervento di copertura della stessa per andare verso la chiusura definitiva.

A conclusione di diverse riunioni operative, l'ultima nel gennaio 2023, con la partecipazione della Provincia di Savona e ARPAL, è stato depositato un anno dopo il documento di fattibilità delle alternative progettuali che ha previsto il confronto tra quattro opzioni possibili: Opzione zero: realizzazione capping e gestione post operativa durante la quale sarà eseguita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e delle aree di pertinenza della discarica attuando il Piano di Sorveglianza e Controllo in fase post operativa; Opzione uno: successivamente alla realizzazione del capping, era stata ipotizzata l’installazione nell’area di discarica di un impianto fotovoltaico; Opzione due: era previsto un riutilizzo dell’area di discarica, qualora autorizzato, come discarica per rifiuti inerti. L'attività poteva essere messa in atto solo dopo trascorso il periodo trentennale di post gestione a seguito della realizzazione di copertura finale; Opzione tre: l’ultima opzione prevedeva il riutilizzo delle strutture esistenti come deposito mezzi e/o magazzino comunale o, in alternativa, riattivando l’attività di biostabilizzazione. Nell’opzione restava comunque l’obbligo della gestione post operativa dell’impianto oltre alla realizzazione delle opere di copertura finale.

Con una delibera di giunta era stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali presentato dando indirizzo al Dirigente del III Settore Lavori pubblici - Servizi tecnici e Demanio di procedere con le successive fasi progettuali seguendo la soluzione individuata come opzione 0 con il quadro economico presunto dell’intervento che prevede una spesa complessiva di 7 milioni e 500mila euro.

Le procedure per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di capping sono tutt’ora in corso e il personale dell’Area 9 – Verde pubblico, Illuminazione pubblica, Discarica, Igiene e Decoro Urbano del Comune di Varazze hanno redatto gli elaborati progettuali per una cifra complessiva che si attesta sui 450mila euro.